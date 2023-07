8 Manfaat Gerakan Push Up untuk Melatih Otot dan Tubuh Lainnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Olahraga ringan seperti push up memiliki banyak manfaat bagi terbentuknya fisik yang atletis hingga kesehatan organ seseorang. Push up ini pun sangat mudah dilakukan karena tanpa memerlukan alat fitness apapun. Jika berbicara manfaat inti dari olahraga ringan ini, pasti satu hari pun pantang Anda lewati tanpa berlatih. Push-up akan mengasah ketahanan isometrik untuk memicu kontraksi otot tubuh. Berikut ini 8 manfaat push up untuk kesehatan tubuh yang perlu Anda ketahui.

1. Mencegah dan Mengatasi Sarcopenia

Waktu demi waktu seseorang akan menua. Untuk mengatasi penuaan yang buruk terutama pada massa otot, Anda bisa membuat strategi push up harian. Cara ini akan mencegah sarcopenia, di mana massa otot Anda mengalami penurunan. Sarcopenia yang terjadi sejak dini, membuat tubuh Anda akan mudah melemah dan menjadi rentan terhadap berbagai penyakit otot. Sarcopenia pada umumnya juga terjadi karena kurang berolahraga. Jadi, luangkan waktu Anda untuk push up meskipun hanya 5 menit per hari.

2. Memperbaiki Postur Tubuh

Beberapa olahraga seperti push up juga sit up dipercaya mampu memperbaiki postur tubuh. Saat Anda push up tubuh harus lurus. Lalu, beban bertumpu pada tangan dan kaki layaknya engsel yang naik-turun. Dengan demikian, tubuh Anda akan dipaksa berkembang dengan postur tubuh yang baik. Cara ini juga menjadi penawar bagi Anda yang menghabiskan waktu untuk menyetir kendaraan dan mengerjakan sesuatu sembari duduk berjam-jam.

3. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Manfaat push up yang ketiga adalah mampu meningkatkan kesehatan jantung. Dr. Stefanos Kales, professor kesehatan lingkungan Harvard T.H Chan School of Public Health di Boston juga menyatakan bahwa push up sebagai kebugaran tubuh bisa Anda lihat manfaatnya pada jantung yang terjaga baik. Namun, jika Anda menginginkan kesehatan jantung yang stabil, kurangilah konsumsi makanan dan minuman yang kurang bergizi terutama kaya akan glukosa dan kolesterol jahat.

4. Memperkuat Otot Bahu

Gerakan push up juga menguatkan otot-otot area sendi bahu Anda. Bagi Anda yang cukup gila untuk memiliki bentuk tubuh atletis, push up adalah olahraga yang paling direkomendasikan. Olahraga push up lebih efektif untuk menggerakkan otot otot dada, lengan, punggung atas dan inti, otot kaki, serta pinggul. Otot yang aktif digunakan untuk olahraga, semakin kuat dan terlihat layaknya tubuh atlet angkat beban.

5. Mengencangkan Anggota Tubuh

Tubuh yang kencang salah satu cara awet muda. Solusi yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan tubuh kencang ini adalah dengan aktif olahraga push-up minimal 12 kali per sehari. Beberapa anggota tubuh seperti pinggul, payudara, lengan, hingga perut akan kencang. Anda juga bisa menambahkan olahraga lain seperti aerobik.

6. Menguatkan Otot Lengan

Manfaat latihan push up selanjutnya bisa menguatkan otot lengan Anda. Push up yang menitikberatkan berat tubuh ke kedua lengan tangan, akan membuat ototnya lebih kuat. Tentu hal ini akan menjadi tampilan fisik sekaligus kebugaran tubuh yang bermanfaat. Anda pun tidak perlu khawatir jika harus mengangkat beban berat.

7. Meningkatkan Hormon Testosterone

Selain otot-otot tubuh, manfaat yang jarang diketahui dari gerakan push up adalah mampu meningkatkan produksi hormone testosterone. Testosterone memang hormon yang ada dalam tubuh pria maupun wanita. Fungsi hormon testosteron lebih dibutuhkan oleh pria untuk meningkatkan libido. Selain itu, hormon testosteron berperan untuk kekuatan massa otot dan pertumbuhan rambut.

8. Kualitas Tidur Menjadi Meningkat

Manfaat dari melakukan push up secara rutin terakhir adalah meningkatkan kualitas tidur. Namun, manfaat ini bisa Anda raih setelah rutin melakukan olahraga pada umumnya. Dengan jam tidur yang tercukupi, Anda akan terlihat lebih bugar. Fokus dalam melakukan sesuatu pun akan lebih baik.

