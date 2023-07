Sederet Pesohor yang Meninggal Bunuh Diri, Akibat Kesepian dan Depresi?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kesepian kronis yang sudah parah bisa mengakibatkan depresi yang memicu orang ingin menyakiti diri sendiri hingga memiliki ide bunuh diri. Padahal rasa sepi dapat diantisipasi, bahkan bisa dinikmati sebagai sumber inspirasi, momen meditasi hati, dan sarana membangun kedekatan dengan Tuhan, semuanya tergantung pada kepiawaian dalam mengelola perspektif.

Kesepian adalah "pembunuh senyap” karena kepiluan yang ditimbulkan bisa menggerogoti kesehatan. Sejumlah praktisi medis menyoroti kematian Ratu Elizabeth II yang kemungkinan karena kesepian hingga menyebabkan kesehatannya terus menurun beberapa tahun sebelum akhirnya tutup usia pada 8 September 2022.

Ginni Mansberg, dokter umum dan presenter televisi di Australia, mengungkapkan kemungkinan mangkatnya Ratu Elizabeth II tidak terlepas dari kesepian dan kesedihan atas kematian suaminya, Pangeran Philip. Pasalnya, kematian Philip berimbas pada menurunnya kondisi kesehatan sang Ratu yang terus memburuk.

"Dia kehilangan suaminya selama bertahun-tahun. Kesedihan menambah beban pada tubuh dan sangat sulit untuk kehilangan orang yang telah dinikahi selama itu, di atas segalanya, setelah usia pertengahan 90-an," kata Mansberg.

National Health Service (NHS) Inggris menyatakan kondisi Ratu memenuhi kriteria medis Inggris untuk digolongkan sebagai sindrom geriatri, yang masuk ke dalam kasus khas pada indeks kasus kerapuhan (frailty) Inggris. "Istilah sindrom geriatri digunakan untuk menggambarkan fitur unik dari kondisi kesehatan umum pada lansia yang tidak sesuai kategori penyakit tertentu," jelas NHS.

Meski demikian, meninggalnya Ratu Elizabeth II pada usia 96 tahun di Kastil Balmoral masih tergolong sebagai kematian wajar. Berbeda halnya dengan deretan pesohor dunia yang sengaja mengakhiri hidup akibat depresi, entah karena tekanan atau rasa sepi, walaupun hidup dalam keramaian dan popularitas tinggi.

Pemeran Superman, George Reeves, pada 16 Juni 1959 mengakhiri hidup beberapa hari sebelum pernikahannya. Ia ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala dengan pistol di dekatnya sehingga kematiannya disimpulkan sebagai bunuh diri. Marilyn Monroe, legenda Hollywood, ditemukan tewas bunuh diri pada 5 Agustus 1962 di kediamannya di Los Angeles akibat overdosis obat.

Bintang film "Kill Bill" dan "Kung Fu", David Carradine ditemukan tewas gantung diri di salah satu kamar hotel di Bangkok, Thailand, pada awal Juni 2009. Saat itu, aktor berusia 72 tahun itu berada di Thailand untuk syuting film terbarunya, "Stretch". Whitney Houston, pemilik suara emas pelantun "I Will Always Love You" tewas di kamar mandi karena overdosis pada Februari 2012.

Musisi rock Chris Cornell, yang suara khasnya telah membuatnya menjadi penyanyi utama di Soundgarden dan Audioslave, ditemukan tewas gantung diri di kamar hotelnya pada 19 Mei 2017, beberapa jam setelah Soundgarden tampil di Fox Theatre, Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Padahal, penyanyi berusia 52 tahun tersebut hari itu dijadwalkan tampil pada tur lanjutan di Columbus, Ohio.

Sementara, di balik gemerlap dunia hiburan Korea Selatan dengan jutaan pemuja dari berbagai negara, tercatat 11 artis tewas bunuh diri. Di antara nama-nama itu ada Jeon Mi-Seon, Choi Jin-Ri, Goo Ha-ra, Jo Hanna, serta Jang Ja-yeon.

Adapun, angka bunuh diri di seluruh dunia mencapai sekitar 1 juta jiwa setiap tahun, seperti yang terdata pada Badan Kesehatan Dunia (WHO). Di Asia Tenggara, angka bunuh diri tertinggi terdapat di Thailand, yaitu 12,9 (per 100.000 populasi), Singapura (7,9), Vietnam (7,0), Malaysia (6,2), Indonesia (3,7), dan Filipina (3,7).

Lansia dan kesepian

Di Tanah Air, bunuh diri masih menjadi masalah senyap. Padahal, angkanya kemungkinan beberapa kali lipat dibanding data resmi mengingat Sample Registry System (SRS) di Kementerian Kesehatan mencatat lebih banyak kematian daripada yang tercatat di Sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Di Gunung Kidul DIY, ada mitos Pulung Gantung yang dipercaya sebagai penyebab fenomena tingginya angka bunuh diri di daerah tersebut. Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, banyaknya kasus bunuh diri di sana cukup menyedot perhatian. Data pada kurun 2015-2017, terdapat 90 warga Gunung Kidul yang melakukan aksi bunuh diri.

Sedangkan angka terbaru di 2022 melaporkan sebanyak 30 kejadian bunuh diri, sedikit turun dibanding 2021 dengan laporan 38 insiden bunuh diri. Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri, menjelaskan kebanyakan pelaku bunuh diri berusia lanjut. Atas keprihatinan itu Polres Gunung Kidul terus menggencarkan program Peduli Lansia (PELAN). Mengenai pemicu bunuh diri, pada 2018, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, menyebut sebagian besar kasus bunuh diri yang menimpa warganya disebabkan faktor kesepian.

