5 Jenis Makanan Sehat Dianjurkan untuk Pasien Diabetes

TEMPO.CO, Jakarta - Diabetes masuk daftar 10 penyakit yang paling banyak diderita di Indonesia. Gangguan kesehatan ini terjadi akibat tingginya kadar gula di aliran darah.

Pasien diabetes dituntut untuk mengetahui apa saja jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Guna mencegah kenaikan gula darah yang dapat memperparah kondisi diabetes.

Berikut beberapa jenis makanan sehat yang dianjurkan untuk penderota diabetes:

1. Karbohidrat Kompleks

Merujuk situs Rumah Sakit Hermina, karbohidrat kompleks lebih sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi pasien diabetes. Beberapa contohnya termasuk:

• Umbi-umbian, seperti kentang dan ubi jalar

• Buah-buahan, seperti tomat, pisang, dan beri

• Biji-bijian utuh, seperti beras merah dan oat

• Legum, seperti buncis dan kacang polong

• Produk gandum utuh, seperti roti gandum

Pasien diabetes tidak dianjurkan mengurangi konsumsi karbohidrat rafinasi, seperti roti putih dan nasi putih. Karena memicu kenaikan gula darah secara cepat.

2. Serat

Makanan kaya serat aman dikonsumsi pasien diabetes, karena membantu mengendalikan kadar gula darah. Beberapa pilihan makanan kaya serat termasuk:

• Buah-buahan, seperti pepaya, apel, dan pir

• Sayur-sayuran, seperti bayam, brokoli, dan selada

• Kacang-kacangan, seperti kacang tanah dan almond

• Biji-bijian, seperti artichoke, chia seed dan biji rami.

Sangat direkomendasikan mengonsumsi 100 gram serat dalam bentuk sayur sebanyak tiga sampai empat kali sehari.

3. Protein

Protein termasuk dalam tiga makronutrien esensial, selain lemak dan karbohidrat. Zat gizi ini membantu membangun sumber energi, memperbaiki jaringan, serta mendukung sistem kekebalan tubuh.

Namun, pasien diabetes harus bijak dalam memilih makanan berprotein. Sebab beberapa jenis protein turut mengandung lemak jenuh.

Sumber protein yang baik untuk pasien diabetes termasuk:

• Protein hewani, seperti daging sapi has dalam atau paha belakang. Juga dada ayam tanpa kulit, ikan berdaging putih, dan telur

• Protein nabati, seperti kacang merah, kacang hitam, kacang polong, edamame, dan tahu.

4. Susu dan Produk Olahan Susu

Susu dan produk olahan susu rendah lemak baik dikonsumsi pasien diabetes. Mengutip Eka Hospital, beberapa di antaranya termasuk:

• Susu skim (susu tanpa lemak)

• Yogurt rendah lemak dan greek yogurt

• Keju cottage rendah lemak

• Krim asam rendah lemak atau tanpa lemak

Menurut studi dalam jurnal BMC Medicine, rutin mengonsumsi satu porsi yogurt setiap hari dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 sebanyak 18 persen. Ini turut mendukung penurunan berat badan dan komposisi tubuh pada pasien diabetes tipe 2.

5. Vitamin, Mineral, dan Antioksidan

Untuk memenuhi gizi seimbang dan menjaga kesehatan tubuh, pasien diabetes perlu mengonsumsi makanan kaya vitamin dan mineral. Beberapa jenisnya termasuk:

• Sayuran hijau yang kaya vitamin A, C, E, dan K, serta kalsium, seng, dan potassium

• Stroberi yang kaya vitamin C dan antioksidan, seperti antosianin dan polifenol

• Buah sitrus (jeruk) yang tinggi serat, vitamin C, folat, dan potassium

• Buah beri yang mengandung vitamin C dan K, serta mangan, serat, dan potassium.

