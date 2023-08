Ini Deretan Nutrisi yang Baik untuk Kesehatan Rambut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rambut bagi sebagian orang adalah mahkota, sehingga sangat penting untuk menjaga kesehatannya agar tetap kuat, halus, dan bersinar. Namun, ketika rambut rontok, maka itu sangat mengganggu, apalagi jika bertebaran di lantai.

Dilansir dari Sutter Health, ada banyak penyebab kenapa bisa terjadinya rambut rontok, seperti gizi buruk, gen, hormon, usia, obat-obatan tertentu, stres, penurunan berat badan yang cepat, dan beberapa kondisi medis.

Karena itu, diperlukan untuk memenuhi asupan nutrisi berikut untuk menjaga rambut agar tetap kuat dan tidak mudah rontok. Berikut nutrisi yang harus dipenuhi untuk menghindari rambut rontok.

1. Vitamin A

Vitamin A sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan semua sel dan jaringan, termasuk rambut dan kulit kepala. Vitamin A juga diperlukan untuk produksi sebum, yang membuat rambut tetap lembap. Untuk memastikan mendapatkan cukup Vitamin A dalam makanan, maka pilih produk berwarna kuning dan oranye serta sayuran berdaun hijau tua. Selain itu, vitamin A juga ditemukan pada produk hewani seperti susu dan telur dan hati.

2. Vitamin B

Vitamin B juga mempengaruhi pertumbuhan rambut, khusunya Vitamin B6, asam folat, dan Vitamin B12. Vitamin ini penting untuk pembentukan sel darah merah yang tepat, yang membawa oksigen ke jaringan, termasuk rambut.

Vitamin B paling tinggi terdapat pada ikan, hati, daging babi, dan telur, tetapi juga terdapat pada bibit gandum serta kacang dan kacang polong yang dimasak dan dikeringkan. Selain itu, vitamin B juga ditemukan dalam kedelai, gandum, kacang tanah, sayuran berdaun hijau, pisang, alpukat, dan kembang kol.

3. Vitamin C

Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan kerusakan rambut karena Vitamin C diperlukan untuk produksi kolagen. Seperti Vitamin A, Vitamin C juga diperlukan untuk produksi sebum. Vitamin C ditemukan dalam buah jeruk, berry, paprika, sayuran berdaun hijau tua, brokoli, kol dan ubi jalar dan tomat.

4. Besi

Zat besi berfungsi untuk membawa oksigen dalam hemoglobin sel darah merah. Rambut rontok adalah gejala klasik kekurangan zat besi atau biasa dikenal dengan anemia. Sumber zat besi terbaik adalah zat besi heme, yang hanya ditemukan pada daging.

5. Seng

Mineral ini mendorong reproduksi sel serta pertumbuhan dan perbaikan jaringan, sehingga penting untuk pemeliharaan kelenjar penghasil minyak yang melekat pada folikel rambut. Kekurangan seng dapat menyebabkan kerontokan rambut. Seng ditemukan dalam beberapa daging, telur, susu, kacang-kacangan, biji-bijian, polong-polongan dan biji-bijian.

6. Protein

Kekurangan protein dampat menyebabkan rambut kering dan rapuh. Protein ditemukan dalam banyak makanan, termasuk daging, makanan laut, produk susu, kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian dan kacang-kacangan.

