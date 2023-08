Kontrol Tekanan Darah Tinggi dengan Makanan Berwarna Oranye Berikut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan darah tinggi bila tidak dikontrol dengan baik bisa berisiko stroke dan serangan jantung. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk waktu yang lama, kondisi ini bisa mengakibatkan tekanan ekstra pada jantung, organ-organ lain, dan pembuluh darah sehingga menyebabkan kerusakan.

Kondisi yang juga disebut hipertensi ini juga bisa memicu penyakit jantung, ginjal, stroke, gagal jantung, dan serangan jantung. Salah satu pemicu tekanan darah tinggi adalah pola makan tak sehat dengan tinggi garam. Pasalnya, sodium pada garam bisa membuat tubuh menahan air.

Yayasan Jantung Britania menjelaskan, "Jika mengonsumsi terlalu banyak sodium, air akan kembali ke aliran darah. Semakin banyak air dalam pembuluh darah, semakin tinggi tekanan darah."

Ilustrasi labu parang. shutterstock.com

Selain mengurangi asupan garam, ada cara lain untuk meminimalisir efek garam pada tubuh. Potasium adalah mineral pada beberapa makanan dan dapat membantu mengatasi kelebihan asupan garam.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Makanan kaya potasium penting untuk mengontrol tekanan darah tinggi, juga disebut hipertensi, karena potasium mengurangi efek sodium. Semakin banyak mengasup potasium, semakin banyak sodium yang keluar melalui urine. Potasium juga membantu meringankan tekanan di dinding pembuluh darah yang membantu menurunkan tekanan darah," jelas Asosiasi Jantung Amerika (AHA), dikutip dari Express.

Selain pisang yang mengandung 330 mg potasium per 100 gram, berikut empat makanan berwarna oranye yang diklaim tinggi mineral penting tersebut:

-Ubi, 337 mg potasium per 100 gr

-Labu parang, 340 mg per 100 gr

-Aprikot kering, 1.162 per 100 gr

-Jeruk, 237 mg per buah atau 496 mg per segelas jus.

Pilihan Editor: Pola Makan Pasien Hipertensi yang Dianjurkan Dokter Jantung