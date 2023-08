5 Sumber Karbohidrat selain Beras, Salah Satunya Lentil, Apakah Itu?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menetapkan harga eceran tertinggi atau HET beras. Harga baru untuk beras tersebut lebih tinggi dibanding harga beras sebelumnya, terutama untuk beras medium dan premium.

Bapanas menetapkan HET beras medium untuk zona 1 menjadi Rp 10.900 per kilogram. Kemudian untuk zona 2 sebesar Rp 11.500 per kilogram dan zona 3 Rp 11.800 per kilogram.

Sedangkan untuk harga beras premium di zona 1 ditetapkan sebesar Rp 13.900 per kilogram. Kemudian untuk di zona 2 sebesar Rp 14.400 per kilogram. Terakhir di zona 3 menjadi Rp 14.800 per kilogram.

Sumber karbohidrat selain beras yang patut dicoba adalah:

1. Ubi Jalar

Dikutip dari Medical News Today, satu ubi jalar seberat 180 gram menyediakan 37,3 gram karbohidrat. Mereka juga sumber potasium, vitamin A dan C.

Sebuah studi 2015 menemukan bahwa, beberapa molekul karbohidrat dalam ubi ungu bahkan memiliki manfaat antioksidan dan antitumor.

2. Gandum

Gandum menjadi salah satu biji-bijian serbaguna dan tersedia dalam beberapa jenis. Secangkir gandum mentah menyediakan 103 gram karbohidrat, 26,4 gram protein dan 16,5 gram serat.

Penelitian telah menunjukkan bahwa serat gandum bisa mengurangi risiko kardiovaskular pada pasien dengan penyakit arteri koroner. Artinya, nutrisi dalam gandum bermanfaat meningkatkan kesehatan jantung.

3. Kacang Merah

Kacang merah termasuk dalam keluarga kacang-kacangan. Satu cangkir kacang merah rebus menyediakan 40 gram karbohidrat, 15,3 gram protein dan 13,1 gram serat.

Kacang merah turut mengandung potasium dan zat besi. Mereka juga dapat memperbaiki peradangan di usus besar.

4. Jagung

Jagung sudah sejak lama dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat pengganti beras. Ini dapat dijadikan makanan pokok, lauk, bahkan camilan yang lezat.

Setidaknya, per-100 gram jagung mengandung 18,7 gram karbohidrat dan 3,27 gram protein. Jagung juga menyediakan vitamin C dalam jumlah yang baik, sebagaimana dikutip dari RSUD Ciawi.

5. Lentil

Lentil merupakan kacang-kacangan tinggi karbohidrat dan protein. Dalam satu cangkir lentil rebus terdapat 39,8 gram karbohidrat, 17,9 gram protein dan 15,6 gram serat. Lentil juga kaya akan serat, fosfor, kalsium, kalium, dan folat.

