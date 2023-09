Etika yang Perlu Dipahami saat Belanja di Pasar Swalayan, Jaga Kesopanan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belanja di pasar swalayan bisa menyenangkan, bisa juga merepotkan. Ada juga sebagian orang yang bersikap menjengkelkan saat berbelanja.

"Berbelanja di toko swalayan bisa menjadi olahraga penuh kontak badan di jam ramai. Pembeli perlu mengetahui ada etika dasar, bahkan di pasar swalayan," kata Jodi R.R. Smith, presiden Mannersmith Etiquette Consulting, kepada HuffPost.

Kita tentu tak perlu bersikap sopan berlebihan. Tapi saran beretika bisa jadi pengingat dan petunjuk bagaimana menghormati orang lain di sekitar. Jadi, coba hindari berlaku demikian saat belanja.

Antre di jalur ekspres dengan terlalu banyak barang

"Hormati batas barang yang dibeli di jalur pembayaran cepat dan jangan mengantre di sana jika barang yang Anda beli terlalu banyak," saran Diane Gottsman, pakar etika dan penulis Modern Etiquette for a Better Life serta pendiri The Protocol School of Texas.

Biasanya jumlah barang yang boleh dibayar di jalur ekspres tak lebih dari 10. Jadi, jangan coba-coba melebihi batas itu karena malas mengantre lama di kasir reguler.

Menghalangi jalan orang

Jika terbiasa melanggar marka di jalanan, Anda mungkin akan melakukannya juga di pasar swalayan, di antaranya dengan memarkir troli belanjaan sembarangan sehingga menghalangi jalan pembeli lain.

"Jangan berhenti atau memutar arah tiba-tiba, atau memotong jalur tanpa melihat kiri kanan," jelas Nick Leighton, pakar etika dan salah satu pembawa acara podcast “Were You Raised by Wolves?”.

Menyentuh dan membuka kemasan tanpa membeli

"Hindari membuka kemasan hanya untuk mencium isinya atau mencoba rasanya lalu mengembalikannya ke rak," imbau Gottsman.

Tak jaga jarak

Meski bukan masa pandemi lagi, tetap hormati aturan jaga jarak. Sebagian orang pun masih memakai masker di tempat umum. Jaga jarak di antrean saat membayar.

Mengambil barang dari keranjang orang lain

Anda melihat barang yang ingin dibeli di keranjang orang yang sedang tidak dijaga. Karena malas berjalan jauh ke rak tempat barang tersebut, Anda pun mengambil barang yang sama dari keranjang orang.

Tak siap kala membayar

Jangan bermain ponsel saja ketika akan membayar. Siapkan uang atau kartu untuk membayar sehingga tak perlu mencari-cari lagi di kasir dan memakan waktu. Hargai waktu orang lain.

"Jangan juga membuat orang lain lama menunggu karena Anda kembali ke dalam untuk mengambil telur yang lupa dibeli," saran Gottsman.

Mengembalikan barang bukan di tempatnya

Orang sering memasukkan apa saja ke dalam keranjang kemudian sadar tak memerlukannya. Kembalikan barang ke tempatnya semula, jangan taruh di sembarang tempat.

