7 Trend Gaya Rambut Pendek Sesuai Bentuk Wajah

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu alasan memiliki rambut pendek adalah tidak repot, membutuhkan lebih sedikit waktu dan tenaga untuk menata dan merawatnya, serta memberikan penampilan yang segar dan awet muda.

Tatanan rambut pendek juga bagus untuk memaksimalkan struktur wajah, serta dapat memunculkan sikap percaya diri dan kepribadian.

Jika Anda ingin mencoba beralih dari rambut panjang ke pendek, berikut 7 trend rambut pendek yang bisa Anda coba, yang dirangkum dari CNA Lifestyle.

1. Bixie

Bixie merupakan kombinasi gaya rambut bob dan pixie. Gayanya bertekstur, berlapis, dan berantakan. Dengan menggabungkan kedua gaya ini, Anda mendapatkan efek tebal dari potongan pixie pendek sambil mempertahankan panjang dan kemampuan beradaptasi dari model bob. Selain itu, gaya rambut ini mudah untuk disesuaikan dengan sebagian bentuk wajah, dan perawatannya juga mudah.

2. Wolf

Potongan rambut model wold ditandai dengan tidak adanya bentuk yang tepat dan tetap. Potongan ini menggabungkan lapisan berombak dan pendek yang berasal dari sekitar ubun-ubun kepala dan mengalir dari depan ke belakang. Gaya rambut wolf cut dapat membingkai wajah serta memberikan volume lebih banyak di bagian atas rambut.

3. Hush

Potongan rambut lembut berlapis yang dipadukan dengan lapisan yang menutupi wajah. Berkat lapisannya, ini dapat membantu membentuk wajah, membuatnya terlihat lebih kecil dan seimbang. Gaya rambut pendek ini sangat ideal untuk memperhalus garis rahang persegi yang kuat.

4. Kurva

Bagi Anda yang tidak mau potongan rambut yang terlalu pendek, Anda dapat mencoba model potongan kurva, karena gaya potongan ini panjangnya sebahu. Gaya rambut ini seperti lapisan, dengan lapisan terpendek membingkai wajah dan secara bertahap menjadi lebih panjang ke arah belakang, menciptakan lekukan lembut yang menyerupai huruf 'C'. Potongan rambut ini sangat cocok untuk semua bentuk wajah.

5. Bob Shaggy

Salah satu pilihan terbaik untuk bentuk wajah bulat adalah model potongan rambut bob shaggy. Paling cocok untuk rambut pendek hingga sedang, model rambut ini menampilkan lapisan berombak untuk menambah gerakan dan dimensi pada gaya.

Potongan rambut ini dikenal karena penampilannya yang bertekstur dan berlapis, sehingga membuat rambut terlihat berantakan namun tetap bergaya. Sekilas memang terlihat sama seperti model wolf, namun perbedaan utamanya terletak pada volume yang lebih banyak di sekitar wajah.

6. Chopped, Short, Micro or Blunt Bob

Model potongan rambut ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki rambut tipis. Gaya rambut ini dipadukan dengan lapisan minimal di bagian depan untuk menambah tekstur. Potongan bob yang rata bisa menghasilkan kesan efek tebal pada rambut.

7. Pixie

Gaya rambut pixie adalah salah satu gaya rambut pendek yang populer dan banyak diminati oleh wanita. Potongan rambut ini ditandai dengan potongan pendek, serta potongan samping dan belakang yang pendek. Gaya rambut ini memiliki banyak variasi model sehingga dapat disesuaikan dengan jenis wajah yang dimiliki.

