Telur Baik buat Turunkan Berat Badan, Berapa Butir yang Dianjurkan dalam Seminggu?

TEMPO.CO, Jakarta - Telur sangat bergizi, tinggi protein dan rendah kalori, sehingga bisa jadi pilihan tepat buat yang berniat menurunkan berat badan. Berapa butir sebaiknya dikonsumsi dalam seminggu untuk mendapatkan manfaatnya?

Menurut pakar diet Dr. Carrie Ruxton, telur perlu dimasukkan dalam pola makan karena punya banyak manfaat dan juga membantu menurunkan berat badan. Untuk risetnya, dia pun menulis "Eggs: healthy or risky? A review of evidence from high quality studies on hen’s eggs" yang dimuat di jurnal Nutrients. Ruxton menemukan telur bisa mengontrol nafsu makan, komposisi tubuh, dan penuaan yang sehat.

"Konsumsi yang disarankan 7-14 butir seminggu dalam konteks pola makan seimbang yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya untuk menambah asupan vitamin, mineral, dan protein, melindungi massa otot-otot penting, dan meningkatkan rasa kenyang setelah makan yang membantu mengontrol berat badan," paparnya, dilansir dari Express.

Tujuh dari sembilan studi klinis membandingkan telur dengan sereal dan menemukan manfaat pada telur. Manfaatnya termasuk mengurangi nafsu makan, membuat kenyang lebih lama, meningkatkan kadar hormon pengontrol nafsu makan, dan mengurangi asupan kalori.

Nutrisi lengkap

Disarankan untuk makan telur saat sarapan yang akan mencegah konsumsi makanan siap saji di siang hari. Alasan lain untuk makan telur menurut Ruxton adalah karena merupakan makanan alami yang kaya nutrisi. Telur mengandung 10 macam vitamin dan mineral, serta kaya protein berkualitas tinggi yang menyediakan sembila jenis asam amino asam amino esensial yang dibutuhkan untuk memperbaiki sel-sel tubuh dan perkembangan otot.

Makan telur juga membantu penuaan yang sehat, melindungi dan mendukung massa otot. Menurut penelitian, telur bisa membantu pelaku diet menjaga jaringan tubuh yang penting untuk menjaga metabolisme. Hal ini penting untuk yang berumur di atas 50 tahun dan sudah mengalami penurunan massa otot dan jaringan tubuh seiring usia.

Telur juga kaya nutrisi penting lain seperti potasium, kalsium, zat besi, iodin, folat, vitamin D, serat, seperti yang disebutkan oleh Otoritas Keamanan Makanan Eropa (EFSA).

