Karyanya Dipakai Selebriti Dunia, 4 Desainer Indonesia Raih Penghargaan Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia memiliki banyak desainer yang sudah harum namanya di kancah internasional. Yang kebanyakan dari mereka sudah menekuni dunia desain sejak muda. Karyanya bukan hanya unggul dari segi visual, tetapi juga nilai sosialnya. Dilansir melalui kemenparekraf.go.id, inilah 4 desainer Indonesia yang mendapat penghargaan internasional:

1. Peggy Hartanto

Desainer asal Surabaya ini, merupakan lulusan dari Raffles Collage of Design and Commerce di Sydney. Ia bahkan lulus dengan predikat mahasiswa terbaik dalam desain fashion. Karya desainer ini dikenal karena memilih garis feminin dan elegan. Hasil karyanya sudah dipakai oleh selebriti dunia, seperti Allison Holker, Demi Lovato, Gigi Hadid, Bella Thorne, dan lainnya. Berkat karyanya ia mendapat penghargaan internasional, seperti Harper’s Bazaar Asian New Generation pada tahun 2013, Australia-Indonesia Centre Young Designer Prize pada tahun 2014, Internasional Wollmark Prize 17/18 Asia Nominee pada tahun 2017, bahkan ia masuk dalam “30 Under 30: The Arts” versi majalah Forbes.

2. Tex Saxerio

Tex Saverio membawa desain dengan ciri khas glamour, dramatis, dan lainnya. Lulus dari Fashion Collage Tokyo dan memulai label fashion-nya dengan nama “Tex Saverio Prive”. Yang akhirnya membawanya menjadi incaran pecinta mode di dalam dan luar negeri. Keahliannya dengan ciri fashionnya yang spektakuler. Jennifer Lawrence, Lady Gaga, dan Kim Kardashian pernah memakai hasil rancangannya. Ia juga menyaber penghargaan Inspiring People Award oleh Hewlett Packard pada tahun 2011 dan dinobatkan sebagai desainer muda paling berbakat oleh AMICA Indonesia Awards.

3. Rinaldy A Yunardi

Artis mancanegara yang sudah memakai hasil karya dari Rinaldy, seperti Nicki Minaj, Ariana Grande, Mariah Carey, dan Madonna. Hal ini berbanding lurus dengan ragam penghargaan yang didapatnya. Ia bahkan menyabet 3 penghargaan sekaligus pada World of Wearable Art (WOW) Awards di New Zealand pada tahun 2019.

4. Nancy Go

Memiliki nama brand Bagteria, desainer kelahiran Brazil ini selalui memiliki karya unik dan elegan pada setiap tas hasil desainnya. Ia lulus dari Academy of Art University dan tertarik pada sulam-menyulam. Karyanya sudah digunakan oleh Paris Hilton, Blake Lively, dan Emma Thompson.

