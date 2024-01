Mengenal Ssireum dalam Drakor Like Flowers in Sand, Olahraga Gulat Khas Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Like Flowers in Sand telah tayang di Netflix pada 20 Desember 2023. Dikutip dari Asian Wiki, drama Korea Like Flowers in Sand bercerita tentang atlet gulat bernama Kim Baek Doo. Dia ikut dalam olahraga gulat Korea, ssireum. Ia anggota tim ssireum untuk wilayah Geosan.

Kim Baek Doo lahir sebagai putra bungsu dari keluarga ssireum yang bergengsi. Dulunya dia dikenal sebagai pegulat ssireum yang mumpuni. Namun, suatu peristiwa membuatnya tidak lagi terampil bergulat. Drama ini akan dibintangi oleh aktor, Jang Dong Yoon.

Apa Itu Gulat Ssireum?

Gulat ssireum olahraga rakyat yang berasal dari Korea. Ssireum pernah menjadi salah satu olahraga paling populer di Korea pada 1980-an dan 1990-an. Dikutip dari situs web Intangible Cultural Heritage UNESCO, Ssireum permainan fisik jenis gulat dua pemain memakai sabuk kain panjang di pinggang. Permainannya menggunakan berbagai teknik untuk menjatuhkan lawan ke tanah.

Dua lawan mencoba saling mendorong ke tanah atau pasir menggunakan satpa tali kain itu. Pada hari-hari ketika Ssireum berlangsung, banyak orang berkumpul di sekitar ring, tempat pegulat bertanding. Dahulu pemenang Ssireum akan menunggangi seekor lembu jantan untuk merayakan.

Sejak dahulu orang Korea berlatih Ssireum untuk tujuan pelatihan fisik selama jeda bekerja dan khususnya saat hari libur. Sebagai latihan seluruh tubuh, Ssierum memupuk pengembangan tubuh dan pikiran. Hal tersebut juga mendorong rasa saling menghormati.

Masyarakat Korea boleh mempelajari Ssireum sejak kecil. Biasanya Ssireum sudah diperkenalkan dalam keluarga dan komunitas lokal. Anak-anak belajar keterampilan gulat dari anggota keluarga dan komunikasi lokal. Variasi teknik Ssireum telah berkembang. Sebagai olahraga latihan ssireum juga harus cermat untuk meminimalkan risiko cedera.

