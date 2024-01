5 Fakta Makan Es Krim saat Musim Hujan, Benarkah Memicu Penyakit?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika musim hujan dan cuaca dingin melanda, kebanyakan orang akan membuat makanan atau minuman hangat. Selain nikmat dikonsumsi ketika dingin, minuman atau makanan hangat bisa menghangatkan dan menyehatkan tubuh. Namun ada juga yang mengonsumsi makanan dingin seperti es krim saat cuaca dingin. Dilansir dari berbagai sumber inilah fakta-faktanya:

1. Makan Es Krim saat Hujan Tidak Menyebabkan Flu dan Batuk

Melansir atas indiatoday.in, es krim yang terbuat dari susu umumnya sudah mengalami proses pasteurisasi di mana bakteri serta virus yang ada di dalamnya sudah mati. Sehingga jangan salahkan es krim saat dilanda flu dan batuk. Konsumsi sesuatu yang dingin dalam kondisi cuaca dingin sebenarnya normal asal yang bersangkutan tidak ada penyakit bawaan yang alergi terhadap cuaca dingin.

2. Memperbaiki Mood yang Turun saat Terjebak Hujan

Mungkin sebagian orang menganggap bahwa hujan turun menghambat serta menunda aktivitas di luar ruangan. Kebanyakan frustrasi ataupun sedih karena terbawa suasana hujan, namun ternyata makan es krim saat hujan dapat membawa suasana bahagia dan memperbaiki mood seseorang.

3. Es Krim Lebih Awet dan Lama Mencair

Mengacu dari laman carpigiani.co.uk, makan es krim saat cuaca dingin terkesan lebih awet karena tidak mudah cair akibat suhu di sekitarnya. Ini adalah momen yang tepat bagi penyuka es krim yang sanksi untuk cepat menghabiskan es krim karena takut tetesannya mengotori tempat.

4. Dapat Menjadi Obat untuk Tenggorokan yang Gatal atau Bengkak

Masih dari sumber yang sama sebelumnya, es krim sebenarnya dapat memberikan efek menenangkan bagi tenggorokan yang sakit. Selain itu, ada es krim yang mengandung vitamin B yang memperbaiki jaringan serta pertumbuhan sel rusak pada tubuh.

5. Ternyata Bisa Menghangatkan Tubuh

Nyatanya kandungan lemak dan karbohidrat di dalam es krim bisa lebih menghangatkan tubuh saat dimakan pada cuaca dingin. Dirunut dari artikel "Does eating ice cream in winter make you feel warm?", makan es krim juga memungkinkan untuk mendapatkan pasokan energi sehingga lebih bersemangat.

MELINDA KUSUMA NINGRUM | MITRA TARIGAN

