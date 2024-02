Jadwal Cap Go Meh 2024 di Indonesia dan Tradisi yang Dilakukan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan Februari, masyarakat Tionghoa di Indonesia akan merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek dan Cap Go Meh 2024.

Cap Go Meh merupakan rangkaian perayaan Imlek yang dilakukan pada malam tanggal 15, bulan pertama menurut penanggalan Tionghoa.

Perayaan Imlek 2024 ditetapkan pada Jumat, 10 Februari 2024 berdasarkan SKB 3 menteri. Lalu, untuk jadwal Cap Go Meh 2024 tanggal berapa? Simak informasi lengkapnya dalam ulasan berikut.

Kapan Jadwal Cap Go Meh 2024?

Dikenal sebagai festival lentera, perayaan Cap Go Meh di Indonesia tidak kalah meriah dengan perayaan Imlek.

Cap Go Meh merupakan puncak acara Imlek yang dilakukan pada malam ke 15 penanggalan Tionghoa atau terhitung 2 minggu setelah Imlek. Dengan demikian, jadwal Cap Go Meh 2024 akan jatuh pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Perayaan Imlek kali ini diperkirakan akan berlangsung meriah. Pasalnya, tahun 2024 merupakan Tahun Naga, yakni hewan yang paling disukai di antara 12 shio hewan dalam zodiak Tiongkok.

Tradisi Cap Go Meh di Indonesia

Di Indonesia, ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan saat perayaan Cap Go Meh. Berikut informasinya.

1. Merayakan dan Menonton Lentera

Kegiatan utama pada saat perayaan Cap Go Meh adalah menyalakan dan menonton lentera. Tak heran, saat perayaan tersebut, lentera akan menghiasi jalan, rumah-rumah, taman hingga pusat perbelanjaan.

Lentera yang dipajang pun berwarna merah yang menandakan keberuntungan. Pemasangan lentera akan disertakan dengan doa dan pengharapan agar menemui masa depan yang cerah dan diberkahi dengan keberuntungan.

2. Teki-Teki Lentera

Teka-teki lentera biasanya dilakukan dengan menulis teka-teki di kertas catatan lalu menempelkannya di lentera warna-warni.

Setelah itu, orang-orang akan berkerumun untuk menebak teka-teki yang ada di lentera tersebut. Tradisi menebak atau memecahkan teka-teki lentera dimulai pada Dinasti Sung (960-1279).

3. Makan Tangyuan

Salah satu tradisi penting saat perayaan Cap Go Meh adalah makan tangyuan. Tangyuan merupakan bola-bola beras ketan yang memiliki isian berupa wijen hitam ataupun pasta kacang merah kemudian direbus dalam sup manis.

Tangyuan telah menjadi makanan khas Cap Go Meh yang akan selalu ada dalam setiap perayaan hari penting masyarakat Tionghoa tersebut. Tangyuan sendiri dipercaya dapat mempercepat dan menguatkan kekeluargaan.

4. Menonton Barongsai

Menonton Barongsai merupakan tradisi paling umum yang dilakukan pada saat perayaan Cap Go Meh.

Sebagai dua tarian rakyat yang paling menonjol di Tiongkok, merayakan Cap Go Meh tanpa ada Barongsai rasanya akan kurang.

Bentuk Barongsai yang menyerupai singa, merupakan simbol keberanian, kekuatan, serta percaya bahwa penampilannya dapat mengusir kejahatan dan melindungi manusia juga hewan ternaknya.

Oleh sebab itu, pertunjukan Barongsai akan selalu dilakukan di setiap acara penting seperti Cap Go Meh karena dipercaya dapat mendatangkan nasib baik dan keberuntungan.

5. Makanan Festival

Satu lagi tradisi saat Cap Go Meh adalah menyantap makanan festival. Selain Tangyuan yang telah menjadi hal wajib, terdapat makanan lainnya seperti lontong Cap Go Meh, pangsit, pasta kacang, pasta jujube atau kombinasi bahan lainnya di perayaan Cap Go Meh tersebut.

Adanya makanan-makanan festival semakin memeriahkan perayaan Cap Go Meh di Indonesia. Nah, itulah informasi mengenai jadwal Cap Go Meh 2024 dan tradisi yang biasanya dilakukan pada saat perayaan tersebut. Semoga bermanfaat.

AULIA ULVA

