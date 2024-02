Tanda Orang Pulih dari Trauma Inner Child Menurut Psikolog

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Psikolog Samanta Elsener menjelaskan tanda orang telah sembuh dari trauma inner child adalah ketika melihat peristiwa buruk di masa lalu secara netral.

"Ketika kita udah benar-benar healing, kita punya perasaan yang netral terhadap apapun peristiwa traumatis yang kita alami. Misalnya, kita kehilangan ibu waktu kita kecil atau kehilangan ayah tiba-tiba. Kita merasa berduka banget. Tapi pada saat sudah selesai masa berdukanya, pas kita ingat lagi kejadian waktu orang tua meninggal itu, kita sudah enggak nangis lagi," ujar Samanta dalam Siaran Sehat yang disiarkan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.

Dia menuturkan inner child adalah konsep dari psikolog Swiss, Carl Jung, yang menjelaskan sosok anak kecil yang ada pada diri seseorang. Semua orang memiliki inner child. Seiring perkembangan ilmu psikologi, ada istilah trauma inner child. Hal itu menurutnya adalah situasi di mana ada sebuah isu, trauma atau luka yang belum dituntaskan. Dia menjelaskan penyebab trauma inner child bermacam-macam, misalnya pernah dirundung saat masih sekolah, dilecehkan, menyaksikan orang tua bercerai, atau melihat orang tua meninggal, seperti ketika pandemi COVID-19.

Macam efek trauma

Efek trauma tersebut dapat bermacam-macam, misalnya sulit menjalani interaksi dengan orang lain saat dewasa atau haus kasih sayang hingga akhirnya terjerumus ke hubungan yang tidak sehat. Dia menjelaskan ada sejumlah terapi yang dapat ditempuh apabila trauma tersebut parah, antara lain mengikuti terapi seni, musik, dan kognitif. Menurutnya, setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam proses penyembuhan.

Samanta menjelaskan terdapat tiga titik pada otak, antara lain amygdala yang mengatur emosi, korteks prefrontal yang mengatur pemikiran logis, serta satu bagian atas yang mengatur cara orang melihat dari sudut pandang orang ketiga.

"Orang-orang yang sudah healing dan bisa memaafkan peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu akan selalu memiliki pemikiran yang bijaksana karena sudah mengaktifkan tiga titik ini," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut yang membuat orang dapat berpikir secara netral terhadap suatu kejadian. Dia mengatakan orang-orang tersebut tidak mengambil keputusan secara impulsif karena dapat meregulasi emosi dengan baik.

