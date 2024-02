Cara Mengurangi Kecanduan Ponsel, Termasuk yang Ekstrem

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang yang susah melepaskan diri dari ponsel walau hanya 1 menit. Buat yang merasa tak bisa lepas dari ponsel, sebenarnya bukan karena usaha Anda yang minimal.

"Sulit untuk mengubah kebiasaan ini karena ponsel memang didesain untuk meretas otak kita dan membuatnya sulit dijauhkan," ujar Catherine Price, penulis How To Break Up With Your Phone, kepada HuffPost.

Lebih dari itu, riset menunjukkan notifikasi teks masuk dan media sosial mempengaruhi dopamin, yang diproduksi ketika sensor perasaan senang di otak terpicu. Lebih jauh lagi, kecanduan ponsel adalah kenyataan buat banyak orang dan penyebab seperti stres, depresi, dan kecemasan. Meski demikian, selalu ada cara untuk mengurangi penggunaan ponsel.

Cari alasannya

Menurut pekerja sosial Jamie Dumler, tak sedikit orang yang akhirnya bisa mengurangi penggunaan telepon bukan karena keinginan sendiri tapi tuntutan dari luar. Misalnya ingin lebih banyak waktu untuk menjadi orang tua yang baik atau mendapat kenaikan jabatan di tempat kerja.

"Salah satu cara untuk berpisah dari ponsel adalah dengan menulis surat putus (seperti putus cinta). Tujuannya untuk mengubah ponsel dari sesuatu yang sangat menggoda menjadi rintangan yang menghalangi Anda mencapai tujuan hidup," saran Price.

Bisukan

Suara notifikasi yang masuk memang sangat menggoda untuk melirik ponsel. "Sains menyebut suara notifikasi mempengaruhi otak dan reseptor dopamin seperti cara obat-obatan atau narkoba, itu yang membuat kecanduan ponsel," sebut Dumler.

Gunakan penghalang

Cara lain yang bisa digunakan adalah penghalang dalam arti sesungguhnya. Kreator konten Emma Mahony mengaku menggunakan ikat rambut atau bandana yang dilingkarkan di ponselnya untuk mengurangi penggunaan. Alhasil, kita pun sulit mengakses media sosial, pesan teks, atau internet jika ada bandana atau karet rambut di ponsel.

Jauhkan ponsel

Jika ada sebuah benda yang tampak dan dalam jangkauan, Anda pun mudah menggapainya. Untuk mengatasinya, jauhkan ponsel dari jangkauan dan pandangan, seperti tangan, saku, atau meja di dekat Anda. Anda bisa meninggalkannya di lantai atas atau laci ketika sedang menonton televisi bersama keluarga.

Hapus seluruh media sosial

Anda mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain media sosial. Salah satu cara alami untuk mengurangi kecanduan ponsel adalah dengan menghapus semua akun media sosial, sulit memang. Jika masih ingin menggunakannya atau sekedar mengeceknya, lakukan saat sedang menggunakan komputer.

Gunakan ponsel murah

Menggunakan ponsel murah, bukan ponsel pintar, juga bisa menjadi solusi. Anda bisa menggunakannya untuk sekedar menelepon atau menerima dan mengirim pesan singkat tanpa bisa mengakses berbagai aplikasi yang bikin kecanduan.

