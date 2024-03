5 Cara Buka Puasa dengan Sehat: Mulai dengan Minum dan Makanan Sederhana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat buka puasa kebanyakan orang akan langsung menyantap semua makanan secara acak karena telah berpuasa seharian. Namun saat berbuka puasa Ramadhan dianjurkan untuk tidak kalap mengonsumsi makanan dan minuman. Mengonsumsi makanan berlebihan saat berbuka puasa bisa berakibat masalah pencernaan.

Dikutip dari India Today, saat berpuasa tubuh berhenti memproduksi enzim pencernaan. Lapisan lendir pelindung perut juga sementara berkurang saat berpuasa. Itu membuat dinding perut rentan terhadap iritasi, jika buka puasa langsung mengisi makanan yang berat. Berikut cara berbuka puasa dengan aman dan sehat.

Baca Juga: Manfaat Mengonsumsi Takjil dalam Buka Puasa Ramadhan

1. Mulailah dengan minuman

Hidrasi harus menjadi prioritas pertama segera setelah diizinkan makan dan minum lagi yakni pada waktu berbuka. Air adalah kunci, jadi mulailah dengan satu atau dua gelas. Pertimbangkan menambahkan buah atau sayuran untuk smoothie, atau satu sendok bubuk protein, untuk menambah rasa dan mendapatkan kalori cepat dan sehat yang sangat dibutuhkan.

2. Pilih beragam buah

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh pada 12 Maret 2024

Hindari hidangan mengandung tinggi gula. Pilih buah-buahan untuk mendorong energi dan hidrasi yang sangat tubuh butuhkan. Kurma menjadi rekomendasi sebagian besar pakar kesehatan untuk berbuka puasa karena kadar gula dan nutrisi alami yang tinggi.

Menurut Harvard Health Publishing, gula darah dibutuhkan untuk menggerakkan otot dan otak. Saat berpuasa, gula darah biasanya akan turun, sehingga dibutuhkan asupan glukosa dari makanan manis.

Namun, jika tak ada kurma, jangan ragu menggantinya dengan buah lain misalnya mangga, leci, ceri, pir, atau anggur untuk efek yang sama. Ganti buah setiap beberapa hari untuk mendapatkan manfaat dari beragam nutrisinya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Sup

Mulailah dengan hidangan yang sederhana misalnya sup untuk menghindari terkena gangguan pencernaan karena langsung menyantap makanan berat dengan perut kosong. Sup juga bisa menjadi cara hebat untuk terhidrasi. Pilihlah sup sayuran, ayam, daging sapi dan kaldu tulang, atau miso untuk makanan padat nutrisi.

4. Konsumsi gizi seimbang

Buka puasa bukan sekadar mengenyangkan perut. Melainkan agar tubuh tetap sehat selama berpuasa, penting untuk mengonsumsi makanan bergizi. Makanan yang dianjurkan gizi seimbang antara lain telur, yoghurt, kacang-kacangan, buah-buahan, dikutip dari Healthline.

5. Konsumsi karbohidrat

Mengutip Medical News Today, puasa mendorong metabolisme lemak sebagai sumber energi untuk menggantikan karbohidrat. Itu sebabnya, penting mengonsumsi makanan karbohidrat saat buka puasa. Tambahkan banyak sayuran ke dalam makanan serta asupan karbohidrat sehat seperti nasi merah, quinoa, pasta gandum atau kentang manis.

YOLANDA AGNE | YUNIA PRATIWI | HENDRIK KHORUL MUHID

Pilihan editor: Sambut Ramadan Subway Hadirkan 3 Menu Eksklusif