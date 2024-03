Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Marketing Food & Beverage Kino Lie Joko Budiman mengatakan ada beberapa sifat yang perlu dimiliki anak muda untuk bisa bersaing di dunia profesional. “Perubahan zaman yang dinamis memberikan berbagai dampak, baik dari sisi kemajuan maupun tantangan. Untuk dapat bersaing, generasi muda saat ini tidak hanya dituntut adaptif, tetapi juga berani mencoba, tidak pantang menyerah dan berani berbeda agar dapat meraih impiannya. Nilai-nilai moral inilah yang bisa kita ambil dalam film Kungfu Panda 4,” katanya pada nonton bareng Kungfu Panda 4 pada 9 Maret 2024.

Putu Andani selaku Psikolog dari Tiga Generasi mengatakan salah satu faktor kegagalan terbesar saat meraih impian adalah rasa ragu atau tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. “Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, yang juga beriringan dengan proses menentukan impian. Didalam masa ini, banyak kebimbangan dan keraguan yang seringkali membuat kita tidak tahu akan potensi diri. Support system merupakan salah satu penentu dalam membangun kepercayaan diri seseorang untuk meraih impian. Support system bisa didapat dari keluarga, teman atau bahkan konselor,” katanya.

Diskusi From Zero to Hero untuk mengajak Generasi Muda Indonesia Raih Impian by Cap Panda

Sementara itu, Nex Carlos, Digital Brand Ambasador Cap Panda dan seorang content creator yang memulai perjalanan karirnya yang berliku, mulai dari bekerja di kedai makanan, hingga menjaga toko membagikan pengalaman pribadinya dalam meraih impiannya. “Perjalanan meraih impian umumnya tidak mudah dan durasi setiap orang berbeda-beda. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, fokus dengan apa yang kita miliki dan pacu semangat agar terus konsisten hingga suatu hari impian dapat terwujud. Siapapun punya kesempatan yang sama dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar,” katanya.

Cap Panda mencoba terus menjadi “support system” dalam mendukung langkah generasi muda Indonesia meraih impian mereka. Dengan keinginan kuat, semangat dan usaha, siapa pun bisa meraih impian mereka walaupun ditengah keterbatasan. Cap Panda mengadakan acara #BerbagiKesegaran inspirasi lewat acara nonton bareng Kungfu Panda 4 bersama anak-anak Panti Asuhan Al-Futuwwah dan Komunitas Bela diri Persaudaraan Setia Hati Terate (PneSHT) Wilayah Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur di XXI Plaza Senayan.

Joko menambahkan bahwa karakter Po, pada film Kung Fu Panda 4 sangat relevan dengan permasalahan generasi muda Indonesia, yang mana sering kali tidak percaya akan potensi diri sendiri. “Melalui sesi hari ini, kami berharap dapat menginspirasi generasi muda Indonesia khususnya kepada anak-anak dari Panti Asuhan Al-Futuwwah dan Komunitas Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Meskipun di tengah keterbatasan, mereka dapat menjaga semangat dan konsisten dalam minatnya sehingga dapat memaksimalkan potensi dan membuka peluang yang ada. Dengan mental yang seperti itu bisa dipastikan apapun impian mereka, bukan hal yang sulit untuk terwujud,” kata Joko.

