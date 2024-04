Allicin, Senyawa Anti Bakteri pada Bawang Putih untuk Redam Nyeri pada Gigi Berlubang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bawang putih merupakan salah satu bahan dapur yang banyak memiliki khasiat, termasuk sifat antiseptik yang dimilikinya. Salah satu zat yang dimiliki bawang putih adalah allicin.

Allicin sendiri bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta membunuh bakteri. Pada gigi berlubang kerap menimbulkan nyeri sehingga Allicin bekerja dengan cara mengurangi perkembangbiakan bakteri pada gigi berlubang.

Dilansir dari jurnal yang berjudul Studi Kinetika Pemberian Bawang Putih (Allium sativum) pada Gigi Berlubang dalam mengurangi rasa nyeri disimpulkan bahwa penggunaan ekstrak bawang putih dalam waktu tujuh hari menghasilkan dampak signifikan pada observasi hari ketujuh dimana rasa nyeri semakin berkurang seiring dengan bertambah hari.

Pada penggunaannya ekstrak bawang putih memiliki kerja yang efektif dalam mengurangi rasa nyeri pada gigi berlubang apabila dikombinasikan dengan garam dapur. Bawang putih dapat mengatasi rasa sakit pada gigi bisa dikunyah secara langsung ataupun ditumbuk dengan mencampurkan pada garam dapur kemudian dioleskan pada gigi yang berlubang.

Menariknya zat Allicin didapatkan atau dapat bekerja dengan aktif apabila bawang putih dalam keadaan hancur sehingga sebaiknya apabila ingin digunakan dapat dikunyah, ditumbuk ataupun disiung.

Efek yang sama tidak bisa didapatkan apabila menggunakan bubuk bawang putih, dilansir dari jurnal yang berjudul Allicin Bioavailibity and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods, disebutkan zat tersebut dapat aktif dari aktivitas penghancuran bawang putih dengan melepas enzim alinase yang mengkatalisis pembentukan zat Allicin yang bertindak sebagai anti bakteri dari senyawa bernama Allin.

Selain memiliki sifat antibakteri dari kandungan Allicin, bawang putih juga memiliki sifat inflamasi sehingga dengan keadaan gigi berlubang yang memicu pembengkakan dapat diredakan dengan bawang putih. Menggunakan bawang putih dalam meredakan nyeri pada gigi berlubang hanyalah bersifat sementara, dianjurkan untuk segera menemui dokter apabila tidak kunjung mereda.

