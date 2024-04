Jangan Salah Langkah, Ini Tips Lakukan Investasi yang Benar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Think, Sumadi Surianto menjelaskan beberapa tips untuk melakukan investasi yang benar. Bagi Sumadi, penting menjadi investor yang independen dan bijaksana. Caranya dengan mencari, mengolah, dan menghubungkan ide investasi sendiri.

Nantinya, beberapa investor melakukan serangkaian aktivitas termasuk analisis menyeluruh terhadap perusahaan, membaca laporan tahunan, publikasi, laporan keuangan, serta mempelajari industri terkait. "Informasi yang diperoleh disortir untuk menjalani analisis yang komprehensif dan tajam, yang disebut sebagai Thinkcase, standar emas dalam menganalisis perusahaan," kata Sumadi dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 5 April 2024.

Sumadi pun menjelaskan cara melakukan investasi yang benar agar tidak salah langkah. Salah satunya pentingnya memiliki prinsip investasi yang baik dan benar untuk memaksimalkan hasil investasi. "Pentingnya menyajikan materi investasi sesuai dengan tingkat pemahaman, seperti memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan seseorang," bebernya.

Lalu, langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuan pada materi utama agar lebih mudah dipahami oleh investor pemula. "Jadi, menyediakan makanan bayi terlebih dahulu sebelum menuju ke materi yang lebih kompleks," katanya.

Sumadi pun mengatakan beberapa langkah yang tidak tepat oleh investor biasanya terjadi karena beberapa hal, seperti karena kurangnya prinsip investasi, framework yang salah dalam pengambilan keputusan, dan lingkungan yang tidak mendukung. " Untuk itu, para pendiri dan tim bertekad menciptakan edukasi dan komunitas investasi terbaik untuk mencegah kegagalan, kesesatan, dan kecelakaan dalam berinvestasi," kata Sumadi.

Baca Juga: Ekonom Berikan Tips Investasi untuk Selamatkan THR Lebaran

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Think, kata Sumadi, mencoba memperluas arsip investasi dengan menyediakan analisis singkat dari lebih dari 100 perusahaan di lebih dari 30 industri di Indonesia. Ada pula Bootcamp yang akan fokus pada langkah-langkah praktis untuk mencari dan mengolah ide investasi serta memberikan dukungan saat menghadapi kendala. "Tema bootcamp tahun ini adalah "Finding Archive" yang akan diselenggarakan pada 1-2 Juni 2024 di Hotel Westin Jakarta," kata Sumadi.

Saat ini komunitas yang dibentuk oleh Think bukan hanya sebatas grup chat, tetapi juga melalui pertemuan tatap muka secara onsite dan online. Di tahun 2023, Think telah mengadakan 29 acara daring dan 13 acara luring di beberapa kota di Indonesia. Tahun ini, Think akan mengunjungi lebih dari 11 kota dan mengadakan lebih dari 30 acara luring dan lebih dari 40 acara daring.

Pilihan Editor: Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini