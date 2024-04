Lebaran, Maudy Ayunda dan Keluarga Tampil Cetar dengan Gaya Gipsi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lebaran kali ini, aktris Maudy Ayunda dan keluarga tampil cetar dengan nuansa cerah orange kemerahan.

Maudy Ayunda dan suaminya, Jesse Choi, mengunggah penampilan mereka berdua mengenakan pakaian senada. Terlihat mereka saling menatap di lorong sambil bersandar di masing-masing tiang.

Maudy Ayunda mengenakan terusan celana panjang berwarna cerah, ditambah

dengan outer panjang senada. Ia menambahkan kalung sebagai aksesorinya. Ia pun menambah penutup kepala ala gipsi dengan kain senada untuk aksesori kepalanya. Setengah kepalanya tertutup dengan kain. Namun ia pun membiarkan rambutnya, khususnya di kanan dan kiri dan belakang terurai hingga ke bahu.

Keluarga Maudy Ayunda pada Lebaran 2024/instagram-@maudyayunda

Jesse Choi mengenakan kemeja lengan pendek cerah senada. Ia mengkombinasikan celana panjang berwarna khaki dan sepatu cokelat.

Baca Juga: Budi Karya Akui Penyelenggaraan Mudik di Merak Masih Bermasalah

"Happy Happy Eid from us to you," tulis Jesse Choi dan Maudy Ayunda di akun Instagram mereka pada Rabu 10 April 2024.

Keluarga besar Maudy Ayunda pun mengenakan pakaian senada. Rata-rata para pria, ipar Maudy Ayunda dan ayah Maudy Ayunda mengenakan pakaian yang mirip dengan yang dikenakan Jesse Choi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Namun para wanita, yaitu, sang ibu, dan adik Maudy Ayunda lebih mengeksplorasi penampilannya. Sang adik, Amanda Khairunnisa, juga tampil mengenakan pakaian dengan warna senada dengan Maudy Ayunda. Seperti Maudy, Amanda juga mengenakan outer panjang, namun ia mengkombinasikan bawahan kain dalam penampilannya. Ia pun mengenakan kalung yang berbeda dengan yang dikenakan Maudy. Untuk aksesori kepala, Amanda mengenakan bandana yang juga mirip ala gipsi.

Muren Murdjoko, sang ibu, pun mengenakan outer panjang seperti kedua putrinya. Namun Muren tidak mengenakan aksesori kepala. Ia terlihat menambahkan kain berwarna orange, yang disematkan di pundaknya. "Mohon maaf lahir batin dari keluarga kami ," tulis Maudy Ayunda.

Potret keluarga Maudy Ayunda mengenakan busana Lebaran nuansa hijau sage/Foto: Instagram/Maudy Ayunda

Penampilan Maudy Ayunda dan keluarga cukup cetar tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu keluarga ini mengenakan warna yang lebih lembut seperti perpaduan putih dan sage. Ia pun mengakui tahun ini nuansa Lebarannya sedikit berbeda. "Mandatory Eid Fam Photos. Same spot, different vibe. (Foto Wajib Idul Fitri bersama keluarga. Tempat yang sama, namun getaran yang berbeda. )," tulis Maudy Ayunda dalam unggahannya.

Kira-kira bagaimana menurutmu baju Lebaran Maudy Ayunda dan keluarga di perayaan Idul Fitri 1445 H?

Pilihan Editor: Cerita Maudy Ayunda Pernah Jadi Korban Ghosting Mantan Pacar