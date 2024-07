Tom Cruise Genap 62 Tahun, Menengok Lagi Kiprahnya di Layar Perak hingga Jadi Ikon Hollywood

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 3 Juli tepat 62 tahun lalu, aktor kawakan Tom Cruise lahir di Syracuse, New York. Nama lengkapnya adalah Thomas Cruise Mapother IV dan membintangi berbagai film di awal 1980-an dan film "Top Gun" pada 1986 yang melejitkan namanya hingga kemudian menjadi aktor papan atas dan salah satu ikon Hollywood dengan bayaran yang fantastis.

"Ia dikenal karena ketampanannya yang rapi dan serbabisa," catat Britannica.com.

Tom Cruise terlahir dari pasangan Mary and Thomas Mapother. Menurut Biography.com, ibunya adalah aktris amatir dan guru sekolah sedangkan ayahnya insinyur listrik. Karena mengalami kesulitan membaca atau disleksia, Cruise kurang bersinar di bidang akademik tapi berprestasi di olahraga. Awalnya ia ingin menjadi pegulat profesional sampai cedera lutut memaksanya untuk menyingkir dari tim gulat SMA.

Tom Cruise mendapat penghargaan kehormatan Palme d'Or di Festival Film Cannes 2022 sebelum pemutaran film Top Gun: Maverick pada Rabu, 18 Mei 2022. Instagram/@topgunmovie.

Menangi Golden Globe

Cruise memenangi penghargaan Golden Globe berkat perannya sebagai veteran perang Vietnam Ron Kovic di film "Born on the Fourth of July" pada 1989 dengan menyingkirkan nama-nama beken Jack Lemmon, Daniel Day Lewis, Robin Williams, dan Al Pacino. Ia juga untuk pertama kali masuk nominasi penerima Academy Award untuk peran tersebut meski gagal memenanginya.

Di awal 1990-an, Cruise melesat dengan film-film laris seperti "A Few Good Men" (1992), "Interview with the Vampire" (1994), dan "Mission: Impossible" (1996). Sukses sebagai agen rahasia Ethan Hunt bahkan terus berlanjut seiring terjaganya popularitas rangkaian film "Mission Impossible" dengan sekuel di tahun 2000, 2006, 2011, 2015, 2018, dan terakhir 2023 ("Mission Impossible: Dead Reckoning Part One").

Di era 2000-an ia juga membintangi sejumlah film yang cukup mendapat perhatian. Sebut saja Minority Report" (2002), "The Last Samurai" (2003), "Collateral" (2004), "War of the Worlds" (2005), "Knight and Day" (2010), "Jack Reacher" (2012), "Oblivion" (2013), dan"Edge of Tomorrow" (2014). Pada 2016, Cruise kembali tampil sebagai Jack Reacher dalam film "Never Go Back" dan daur ulang "The Mummy" (2017), serta "Top Gun: Maverick" (2022). Demikian dilansir Fox News Digital.

