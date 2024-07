3 Kesalahan Gunakan Cleansing Oil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan cleansing oil hampir tidak bisa dilepaskan dalam keseharian. Fungsi utama cleansing oil adalah membersihkan wajah dari make up, kotoran, dan sebum yang menempel. Cleansing oil bekerja dengan melarutkan minyak pada kulit, termasuk minyak yang terdapat dalam make up, sehingga dapat membersihkan secara menyeluruh.

“Cleansing oil sangat bagus sebagai langkah pertama dalam rutinitas pembersihan Anda, terutama bagi orang yang memakai riasan,” kata dokter kulit Rachel Nazarian, seperti dilansir dari laman Well and Good. "Saya akan merekomendasikan ini digunakan untuk orang-orang yang sensitif atau berkulit kering, yang memakai make up, sebagai metode lembut untuk menghilangkan produk yang membandel tanpa terlalu mengeringkan kulit."

Walau begitu Rachel Nazatian menyebutkan ada 3 kesalahan Utama yang sering dilakukan masyarakat saat menggunakan cleansing oil.

3 kesalahan yang dilakukan banyak orang saat pakai cleansing oil

1. Menerapkannya pada kulit basah

Meskipun sebagian besar sabun wajah yang berbusa perlu dicampur dengan air agar bisa bekerja. Sayang hal itu tidak berfunsgi bila Anda menggunakan cleansing oil. Nazarian menduga tuuan orang melakukan hal ini. "Padahal akhirnya menambahkan air hanya akan mengganggu proses dan mencegah produk membersihkan kotoran secara efektif dari kulit Anda. "

Sebagai gantinya, pastikan untuk memijat cleansing oil Anda dengan gerakan melingkar pada kulit wajah yang benar-benar kering.

2. Menggunakan air dingin

Saat menggunakan cleansing oil, peran suhu air sangat penting. "Semakin dingin airnya, semakin besar kemungkinan minyak akan mengeras menjadi padat, dan membuatnya tidak efektif," kata Nazarian. “Temperatur yang lebih hangat memastikan minyak tetap dalam keadaan cair, dan lebih efektif bercampur dengan minyak dan kotoran pada kulit kita.” Kuncinya di sini adalah "hangat" —bukan "panas" —karena air panas akan mengikis pelindung kulit Anda dan meniadakan beberapa elemen pembersih minyak yang bergizi.

3. Tidak membilas seluruhnya

Tidak seperti minyak wajah, yang berfungsi sebagai langkah terakhir melembabkan setelah pelembab Anda dan dimaksudkan untuk bertahan di kulit Anda sepanjang hari, cleansing oil harus dihilangkan sepenuhnya. Jika tidak, produk ini dapat menyebabkan jerawat dan mencegah produk Anda yang lain berfungsi dengan baik.

“Selain potensi iritasi, yang merupakan salah satu alasan terpenting mengapa minyak harus dibilas, banyak minyak dapat mencegah penyerapan produk lain,” kata Nazarian, menambahkan bahwa jika Anda tidak mencuci minyak pembersih, itu dapat bertindak sebagai penghalang antara produk Anda yang lain dan kulit Anda, yang berarti Anda kehilangan manfaat dari sisa rutinitas Anda. “Cleansing oil tidak masalah, tetapi pastikan Anda memiliki palet yang bersih setelah selesai dan bilas dengan air dan pembersih lembut sebelum menerapkan langkah selanjutnya dalam rejimen Anda.”

