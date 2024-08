Kebiasaan Terkait Make Up yang Membahayakan Kesehatan Mata

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar mengingatkan kesalahan terkait pemakaian make up yang bisa membahayakan kesehatan mata, bahkan menyebabkan kebutaan. Masalah yang bisa muncul adalah penglihatan buram dan banyak kotoran mata yang keluar.

"Kebiasaan bermake-up yang kita lakukan bisa membuat hilangnya penglihatan," kata Nimmi Mistry, optisian di Vision Direct, kepada The Sun seraya menjelaskan macam kesalahan umum yang membahayakan mata.

Memakai make up di jalan

Banyak orang merias diri di dalam mobil, kereta, atau bus, terutama karena tak sempat melakukannya di rumah. Mistry mengingatkan ancaman bakteri pada mata yang berasal dari tempat duduk atau pegangan tangan. Gejalanya meliputi mata merah, sakit, penglihatan buram.

Tidur dengan make up

Banyak yang melakukannya. Karena lelah setelah beraktivitas padat seharian, orang pun langsung tidur setelah sampai rumah tanpa sempat membersihkan mata. Sekali-sekali mungkin tak terasa dampaknya. Tapi bila terlalu sering, akibatnya semakin sering kotoran yang masuk ke mata.

"Akibatnya bisa kornea tergores dan mengucek mata di pagai hari akan membuatnya semakin parah," ungkap Mistry. Bakteri dan kuman dari sisa make up juga bisa menyebabkan infeksi seperti keratitis.

Tidak membersihkan kuas dan aplikator

Kebiasaan ini juga dilakukan banyak orang. Padahal kuas make up yang kotor adalah sarang bakteri plus kotoran sisa kosmetik sehingga bisa menyebabkan infeksi di kelopak mata, kelenjar air mata, kornea, dan konjungtiva.

Pakai produk kedaluwarsa

Selain kuas yang kotor, produk riasan mata yang telah kedaluwarsa juga berisiko pada kesehatan mata. Meski kosmetik mengandung pengawet yang membantu mencegah perkembangan bakteri di produk, tetap saja penggunaan rutin bisa menyebabkan kontaminasi.

Penggunaan make up bareng teman

Anda mungkin sering melakukannya, berbagi make up dengan teman. Anda menggunakan maskara atau eyeliner miliknya, dan sebaliknya. "Mata adalah bagian tubuh yang sensitif dan berbagi make up berarti berbagi kuman," ujar Mistry.

