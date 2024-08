Penderita Psoriasis Diimbau Lakukan 8 Hal Berikut di Pagi Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi kulit gatal kronis atau prosriasis dapat menyebabkan munculnya bercak tebal dan bersisik yang disebut plak. Perawatan diri dan pengobatan dapat membantu membentuk kebiasaan sehat bagi penderita psoriasis.

Dilansir dari Well and Good, dokter kulit di Union Square Laser Dermatology di New York, Amerika Serikat, Claire Chang, mengatakan menetapkan rutinitas pagi membantu menciptakan konsistensi membantu mengobati psoriasis. Berikut yang perlu dilakukan.

Baca juga: Tanda Anda Ada Dalam Hubungan yang Salah meski Pasangan Orang Baik

Mandi

"Mandi di pagi hari sangat bermanfaat bagi penderita psoriasis untuk menghidrasi kulit dan melembutkan plak," kata Chang. Air hangat dapat membantu menghilangkan sisik dengan lembut tanpa menyebabkan trauma pada kulit.

Mandi membantu mempersiapkan kulit untuk perawatan dengan obat luar dan pelembap. Kulit yang lembap dapat lebih mudah menyerap berbagai hal seperti pelembap dan perawatan luar lainnya.

Pakai pelembap

Pelembap penting untuk memberikan hidrasi pada kulit dan membantu melindungi lapisan kulit. "Mereka yang menderita psoriasis biasanya memiliki tingkat kehilangan air transepidermal (TEWL) yang lebih tinggi dan hidrasi kulit yang lebih rendah," jelas Chang.

Baca juga: 6 Tips Mengatasi Kebiasaan Anjing Menggigit Sandal

Pada penderita psoriasis, penggunaan emolien dapat meningkatkan fungsi skin barrier, menurut sebuah studi pada Juli 2021. Cari bahan yang melembapkan seperti seramida, asam hialuronat, dan gliserin yang efektif menjaga lapisan pelindung kulit. Bahan yang menenangkan juga dapat membantu, seperti oatmeal, lidah buaya, dan niasinamida.

Pentingnya tabir surya

Terlepas dari apakah Anda menderita psoriasis atau tidak, penggunaan tabir surya setiap pagi suatu keharusan karena paparan sinar matahari berulang kali tanpa perlindungan dapat menyebabkan kerusakan kulit, termasuk peningkatan risiko kanker kulit dan penuaan dini, kata Chang. Penderita psoriasis berisiko lebih besar mengalami kerusakan akibat sinar matahari karena lapisan kulit yang rusak, yang dapat membuat kulit lebih rentan terhadap kerusakan karena sinar U.

Perawatan tertentu untuk psoriasis, seperti retinol dan asam salisilat, dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Selain itu, psoriasis dapat menyebabkan hiperpigmentasi pascainflamasi atau bercak yang lebih gelap pada kulit.

Hindari sinar matahari

Sinar matahari atau UV dalam jumlah yang terkontrol bermanfaat karena UVB memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan terkait psoriasis serta memperlambat proliferasi sel-sel kulit yang jadi ciri khas psoriasis. Menurut Chang, berjemur sinar matahari sekitar 5-10 menit setiap hari.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Untuk mendapatkan jumlah sinar matahari yang tepat sekaligus meminimalkan risiko kerusakan kulit akibat sengatan matahari dalam jangka panjang, penting untuk memulai dengan sesi singkat," jelasnya. Ingatlah untuk selalu menggunakan tabir surya di seluruh area kulit dan keluarlah pada jam-jam sebelum sinar matahari terlalu terik seperti pagi hari.

Konsumsi Omega 3

Chang merujuk pada sebuah makalah Juli 2022 di Dermatologic Therapy yang menemukan pola makan rendah kalori, diet Mediterania, dan rendah protein atau vegetarian, mungkin bermanfaat dalam mengurangi keparahan psoriasis. Para peneliti juga menyimpulkan pola makan kaya asam lemak tak jenuh ganda Omega-3 serta buah dan sayuran dapat mencegah psoriasis kambuh. Beberapa makanan dengan omega-3 meliputi kacang kenari, salmon, dan minyak biji rami.

Kenakan pakaian yang menyerap keringat

Kulit yang terkena psoriasis sensitif dan sangat rentan terhadap iritasi. Pakaian yang ketat atau kasar dapat menyebabkan gesekan dan memperparah iritasi dan rasa gatal pada kulit. Cobalah kenakan kain yang menyerap keringat dan ringan untuk meminimalkan iritasi dan mengurangi penumpukan keringat, yang dapat memperparah peradangan pada kulit, saran Chang. Jadi, pilihlah bahan seperti katun, linen, atau kain yang menyerap keringat lainnya.

Kelola stres

Menurut Harvard Health Publishing, para ilmuwan berhipotesis stres memicu pelepasan zat kimia dalam tubuh yang menyebabkan respons peradangan. Reaksi pro-inflamasi ini dapat menyebabkan psoriasis kambuh. Karena itu, penting untuk belajar mengendalikan stres. Menambahkan kebiasaan yang menenangkan di awal hari dapat membantu. Berolahraga juga merupakan cara yang bagus untuk menghilangkan stres dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Berolahraga juga memiliki beberapa manfaat untuk psoriasis, jelas Chang.

Berhenti merokok

Meskipun hubungan antara merokok dan psoriasis tidak sepenuhnya jelas, dokter memiliki beberapa teori. Salah satunya merokok meningkatkan molekul tertentu yang mengatur sistem kekebalan tubuh, menurut National Psoriasis Foundation. Molekul ini termasuk radikal bebas dan sitokin yang mengganggu interaksi sel ke sel dan memicu respons imun dan berkontribusi terhadap psoriasis.

Jika Anda menderita psoriasis, sebaiknya periksakan diri ke dokter setidaknya setiap enam bulan, menurut Harvard Health Publishing. Pantau juga kulit dengan saksama. Jika melihat adanya perubahan atau ruam yang tidak kunjung hilang atau bertambah parah, segera periksakan ke dokter.

Pilihan Editor: Ted Danson Ungkap Kisahnya Berjuang Melawan Psoriasis