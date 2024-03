Ted Danson Ungkap Kisahnya Berjuang Melawan Psoriasis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Ted Danson dikenal sebagai sosoknya sebagai penjaga bar tampan di serial "Cheers" dan kemudian di serial "CSI Vegas". Namun kehidupannya di luar layar televisi tak selalu indah. Ia mengaku pernah berjuang melawan psoriasis plak, masalah kulit kronis yang bisa menurunkan kepercayaan diri seseorang.

Kini, Danson bekerja sama dengan perusahaan farmasi Bristol Myers Squibb dan mengkampanyekan obat untuk mengurangi gejala psoriasis yang diberi tajuk "SO, Have You Found It?” yang mendorong penderita psoriasis plak untuk mendapatkan opsi perawatan dengan dermatolog.

Apa itu psoriasis plak dan pengobatannya?

Mayo Clinic menyebut kondisi ini sebagai penyakit kulit yang menyebabkan kulit gatal, bersisik, ruam, biasanya di lutut, siku, dan kulit kepala. Menurut akademi Dermatologi Amerika Serikat, sekitar 7,5 juta orang di negara itu menderita psoriasis, yang tak menular dan bisa bertambah parah karena stres. Tak ada pengobatannya, hanya obat untuk meredakan gejala.

Danson mengatakan psoriasis yang dideritanya kadang membaik kadang memburuk sejak ia berusia 25 tahun. Saat sedang parah, penyakit ini menyebabkan gatal, sakit, kulit memerah di sekujur tubuh, biasanya diiring stres dan rasa lelah. Selama tiga dekade berikutnya, ia berusaha segalanya untuk menyembuhkannya, termasuk menggunakan tar batu bara, minyak gosok, dan pola makan dan semuanya nyaris tak ada hasilnya.

Buat kebanyakan penderita psoriasis, masalah kesehatan mental pun ikut terpengaruh, sama mengganggunya dengan gejala fisik. Danson mengatakan ia menghindari berenang atau memakai celana pendek dan selalu mengenakan baju lengan panjang.

"Anda bagai menjadi korban dan dikhianati oleh tubuh," ujarnya, dikutip USA Today.

Menurut dermatolog Jennifer Soung, orang yang terdiagnosis biasanya mengalami depresi. "Riset sudah menunjukkan pasien psoriasis biasanya juga depresi. Saat pertama kali mengetahuinya, mereka merasa khawatir dan juga menunjukkan sikap penolakan," jelasnya.

Danson merasa bersyukur mendapat dukungan dari istrinya, aktris Mary Steenburgen, yang dinikahinya pada 1995. Sekitar 15 tahun lalu, seorang dermatolog mengenalkannya pada pengobatan baru yang dikembangkan untuk penyakit tersebut dan ternyata hasilnya cukup oke. Penyakit aktor berusia 76 tahun itu berkembang menjadi psoriasis artritis, yang menyebabkan nyeri di persendian tapi tak memunculkan gejala parah di kulit.

