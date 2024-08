Panitia Targetkan 5 Ribu Peserta Ikuti Pokemon Run Jakarta 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Pokémon Company dan AKG Entertainment selaku pemegang lisensi utama brand Pokémon di Indonesia akan menghadirkan Pokémon Run 2024 Jakarta pada Minggu, 22 September 2024 di Community Park PIK 2 Jakarta. “Kami sangat bersemangat karena Pokemon Run kembali hadir di Jakarta untuk membawa kegembiraan lewat ajang fun run atau lari non-kompetitif bertema Pokemon.

Setelah berhasil terselenggara dengan meriah di tiga kota sebelumnya, kini Jakarta menjadi destinasi terakhir penyelenggaraan Pokémon Run untuk tahun 2024 di Indonesia," kata General Manager AKG Entertainment Christina Lim dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis 29 Agustus 2024.

Baca juga: Maskapai Penerbangan Ini Buat Video Keselamatan dengan Karkater Pokemon

Christina Lim yakin akan ada 5 ribu peserta yang akan bergabung dalam ajang ini. "Kami optimis akan ada 5 ribu peserta yang siap memeriahkan Pokémon Run 2024 Jakarta,” katanya.

Pokémon Run 2024 Jakarta akan terdapat dua kategori yang dapat diikuti para peserta yaitu 3K Family Run dan 5K Fun Run. Pada kategori 3K Family Run bisa diikuti oleh dua peserta, terdiri atas 1 (satu) anak berusia 7-11 tahun dan 1 (satu) orang pendamping dewasa yang berusia lebih dari 17 tahun.

Sementara, untuk kategori 5K Fun Run dapat diikuti remaja hingga dewasa dengan usia minimal 12 tahun.

Dalam gelaran tersebut, AKG Entertainment turut menggandeng Blibli sebagai Official E-Commerce Partner Pokémon Run 2024 Jakarta. “Kami senang sekali dapat mendukung acara Pokémon Run 2024 Jakarta. Sebagai official e-commerce partner, kami ingin memastikan sebanyak mungkin keluarga Indonesia dan mancanegara memiliki kesempatan ikut dalam ajang fun run yang unik dan penuh keseruan yakni dengan membeli tiketnya secara eksklusif di Blibli,” kata Group Head Emerging Business PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) Edward Kilian Suwignyo.

Untuk mengikuti Pokémon Run Jakarta 2024, peserta dapat mendaftar dengan membuka laman Pokemonrun.id atau melalui aplikasi Blibli. Biaya partisipasi kegiatan ini dimulai dari RP 280- 380 ribu. Biaya tersebut telah mencakup berbagai fasilitas pendukung yaitu kaos jersey, BIB, drawstring bag dan medali yang dirancang berbeda di setiap kotanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ada berbagai persiapan telah dirancang untuk memaksimalkan keseruan Pokémon Run Jakarta 2024. Di antaranya penyediaan beragam kegiatan menarik di rute yang akan dilewati oleh seluruh peserta, yang dapat diikuti oleh anak-anak hingga dewasa, pengamanan peserta selama di jalan oleh marshall setiap 100 meter, serta penyediaan Water Station di setiap 2,5 kilometer pada hari kegiatan berlangsung.

Pada saat race day, Minggu, 22 September 2024, para peserta diharapkan sudah bersiap di area Community Park PIK 2 Jakarta, mulai pukul 05.30 WIB.

Peserta akan melakukan pemanasan yang akan dipandu bersama Pikachu. Pokémon Run 2024 Jakarta akan mulai flag off kategori 5K pada pukul 06.00 WIB dan dilanjutkan flag off kategori 3K setelahnya. Sejalan dengan penyelenggaraan Pokémon Run 2024 Jakarta, di PIK Avenue juga akan digelar event Pikachu’s Indonesia Journey in Jakarta, pada 20-29 September 2024.

Pada acara ini, pengunjung langsung dapat mengikuti berbagai aktivitas dan kegiatan bertema Pokémon, di antaranya adalah Pikachu Parade dan Mini Dance Show, Pokémon Meet and Greet, Learn and Play Pokémon Game Kartu Koleksi untuk belajar memainkan kartu Pokémon, Pokémon TCG Illustration Exhibition, Photo Booth, Pokémon Anime Watching Corner dan tidak ketinggalan Merchandise Booth.

Pilihan Editor: 6 Kartu Pokemon Termahal, Ada yang Harganya Mencapai 74 Miliar