4 Cara Mengecilkan Perut Tak Perlu Obat-obatan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak kelamaan di rumah akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini, tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Istilah kaum rebahan sempat ramai di sosmed. Perut pun membuncit, lantas bagaimana cara mengecilkan perut?

Memiliki perut buncit bagi sebagaian orang sangat mengganggu dan meresahkan, karena perut besar dapat mengganggu penampilan. Tidak hanya itu, perut buncit juga bisa mengakibatkan penyakit jantung hingga penyakit darah tinggi.

Mengecilkan perut buncit dapat dilakukan dengan olahraga, konsumsi makanan sehat, minum air putih, serta berjalan atau lari-lari kecil. Hal ini tidaklah mudah sebab harus dilakukan dengan konsitensi yang tinggi. Oleh sebab itu kami akan membagikan tips olahraga untuk mengecilkan perut.

Sit Up

Setiap orang yang memiliki masalah perut buncit pasti akan terlintas gerakan sit up di pikirannya untuk mengatasi masalah perut. Sit up sangat efektif untuk penderita masalah perut buncit dalam mengurangi volume perut itu sendiri.

Michel Triangto, Sp.Ko, yang merupakan dokter olahraga di Mitra Keluarga Kemayoran mengatakan, “Sit up itu termasuk olahraga aerobik. Jika mengecilkan perut buncit ingin lebih efektif, ini harus diimbangi dengan program aerobik. Contohnya seperti jalan atau bermain lompat tali. Melakukan back up juga penting agar badan tidak terus ditarik ke depan sehingga menyebabkan bungkuk,” katanya dalam Podcast bersama Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Boy Abidin di Spotify pada 14 Juni 2020.

Michel menjelaskan bahwa olahraga tersebut harus dilakukan secara rutin dan terus menerus dalam waktu tiga sampai lima kali dalam seminggu. Menurutnya interval waktu 30 menit menjadi durasi yang ideal untuk melakukannya.

Skipping

Skipping merupakan olahraga kardiovaskuler sama seperti bersepeda, berenang, dan lari. Namun, dalam urusan untuk mengecilkan perut skipping termasuk olahraga kardiovaskuler yang cukup ampuh.

Latihan kardiovaskuler ini akan membakar kalori, menurunkan berat badan, dan dapat membentuk otot perut. Tidak hanya itu Skipping juga melatih otot perut melintang, rektus abdominis, dan obliques dalam dan luar.

Yoga

Bagi orang yang ingin mengecilkan perut akan memilih yoga sebagai alternatif olahraga nomor sekian. Sebab yoga tidak seperti latihan aerobik yang dapat membakar kalori di perut secara signifikan.

Namun terdapat gerakan-gerakan dalam olahraga yoga yang memiliki kegunaan untuk membakar kalori dan juga memiliki hasil yang signifikan. Gerakan yoga yang diyakini mampu meningkatkan metabolisme serta mengurangi gas pada lambung. Gerakan tersebut seperti Tadasana, Dhanurasana, Paschimottanasana, Pawanmuktasana, Naukasana, Ushtrasana, dan Padahastasana.

Plank

Gerakan yang memiliki posisi mirip dengan push up ini sangat membantu untuk mengatasi masalah perut buncit. Gerakan ini dapat melatih otot perut serta membantu mendukung postur tubuh yang sehat.

Plank dapat dilakukan dengan menahan napas lalu mengangkat tubuh dan tahan dengan lengan bagian bawah. Cara mengecilkan perut, bisa dilakukan hal tersebut dengan cara seimbang lalu melakukan gerakan tersebut dengan interval 30 detik terdahulu apabila sudah terbiasa tingkatkan lagi interval waktunya.

