Alasan Sebaiknya Minum Teh Hijau Usai Vaksinasi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat merekomendasikan teh hijau untuk diminum setelah vaksinasi Covid-19. Apa sebabnya?

Melansir Eat This, Not That!, CDC merekomendasikan teh hijau lantaran minuman tersebut memiliki kandungan antioksidan tinggi. Minum teh hijau disebut sebagai cara terbaik untuk rehidrasi tubuh pascavaksinasi.

Seperti diketahui, penerima vaksin apapun akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi, terlebih ketika mengalami efek samping berupa demam. Teh hijau juga memiliki senyawa yang disebut katesin yang merupakan antioksidan yang sangat kuat.

Di sisi lain, CDC menyatakan teh hijau dipercaya mampu melawan Covid-19. Hal tersebut merujuk pada sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers pada 2020.

Jurnal tersebut menunjukkan teh hijau mengandung beberapa senyawa kimia yang mampu menghambat fungsi salah satu enzim utama dalam virus corona penyebab Covid-19. Apabila enzim tersebut kehilangan fungsinya, virus tidak dapat lagi bereplikasi dan menyebar ke seluruh tubuh.

Minum teh hijau juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan lain. Penelitian menunjukkan teh hijau mampu mengurangi risiko kematian akibat diabetes serta memulihkan orang dari serangan jantung dan stroke.

Teh hijau juga dapat meningkatkan pembakaran lemak saat berolahraga serta meningkatkan pembakaran kalori saat istirahat.