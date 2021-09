Berenang di Kolam Renang Apakah Dapat Tertular Covid-19?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali memperpanjang PPKM. Sejumlah daerah turun dari level 4 ke level 3. Sejumlah pelonggaran diberlakukan oleh pemerintah.

Berenang bisa menjadi salah satu kegiatan untuk relaksasi di tengah kejenuhan masa PPKM. Namun, selama pandemi Covid-19, banyak orang yang enggan untuk berenang karena takut air kolam menjadi wadah penularan virus Corona.

Sebenarnya, apakah berenang berisiko menyebabkan penularan Covid-19? Kemudian bagaimana kandungan klorin dalam kolam renang, apakah dapat membunuh Covid-19? Lalu bagaimana jika airnya tertelan, apakah virus corona akan menular?

Berbagai pertanyaan muncul, ketika memutuskan ingin berenang, akibat kekhawatiran risiko tertularnya Covid-19.

Menurut Adam Prabata, dokter PhD Candidate in Medical Science at Kobe University berdasarkan penelitian Centers for Disease Control (CDC) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa untuk saat ini penularan virus corona melalui kolam renang belum terbukti secara ilmiah. Meminum air juga tidak terbukti dapat menyebabkan penularan Covid-19.

Adam menyebutkan dalam Instgram pribadinya @adamprabata, kaporit yang mengandung klorin pada kolam renang dengan kadar 0,5-1 miligram klorin dapat membunuh virus penyebab Covid-19. Jumlah tersebut juga menjadi kadar rekomendasi klorin pada kolam renang.

Meskipun, risiko penularan virus corona di kolam renang belum terbukti secara ilmiah, ada baiknya ketika berenang tetap menjaga jarak, baik di dalam air maupun saat tidak sedang di dalam air. Terlebih lagi jika kolam renang dalam keadaan ramai, maka maka risiko sulit menjaga jarak dan penularan Covid-19 semakin meningkat.

Untuk mengindari penularan ketika berada di kolam renang, penting untuk meminimalisir penggunaan ruang bersama. Ruang bersama di kolam renang merupakan ruang tertutup atau indoor, dimana risiko penularan Covid-19 via airborne lebih besar dan terdapat risiko sulit menjaga jarak.

Seperti ruang ganti, kamar mandi dan ruang loker, bila memungkinkan hindari atau meminimalisir penggunaan ruangan- ruangan tersebut.

Seperti diketahui, kita selalu dianjurkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M di mana pun berada, salah satunya penggunaan masker. Akan tetapi, teruntuk penggunaan masker ketika berenang tidak diperlukan.

Masker yang basah dapat menurunkan efektivitas masker dalam mencegah infeksi Covid-19, bahkan dapat berisiko kesulitan bernapas bila menggunakan masker yang basah. Sebagai antisipasi, selalu bawa masker cadangan bila ke kolam renang untuk berjaga jaga apabila masker basah secara tidak sengaja.

WILDA HASANAH

