Posisi Gerak Alis juga Bentuk Komunikasi yang Tak Diucapkan

Ilustrasi ekspresi wajah dalam serial "Lie to me". Fanpop.com

TEMPO.CO, Jakarta - Tak sekadar susunan rambut di dahi, alis berguna untuk melindungi mata dari tetesan keringat. Alis juga melindungi mata dari kondisi yang terlalu lembap. Tapi, selain fungsinya untuk menjaga mata, gerak alis juga mengungkapkan ekspresi tertentu yang mungkin tak diucapkan.

Laporan ilmiah berjudul Eyebrow Position in Grammatical and Emotional Expressions in Kazakh-Russian Sign Language: A Quantitative Study menjelaskan, alis mendukung fungsi gramatikal Berdasarkan kajian itu, posisi alis mata yang terangkat menunjukan bentuk emosional terkejut. Sedangkan posisi alis yang turun menunjukan ekspersi emosinal marah.

Itu sebabnya, posisi gerak alis termasuk ekspresi wajah dan bahasa isyarat. Alis pun mengekspresikan emosi dan pernyataan seseorang. Alis juga bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan nonverbal yang mewakili tanda seru atau tanya.

Tapi, posisi alis tak selalu mutlak artinya. Seseorang yang cepat mengangkat alisnya ke atas dengan celah mata yang sebentar membesar bisa diartikan menggoda seperti dikutip dari buku Ethology: The Biology of Behavior, dalam situs web JSTOR. Ekspresi menggoda dari posisi gerak alis berlaku dalam kebudayaan etnik tertentu.

TIKA AYU

