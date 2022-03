Muncul Jerawat di Punggung, Apa Penyebabnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Wajah bukan satu-satunya bagian tubuh yang muncul jerawat. Mengutip Mayo Clinic, jerawat tumbuh di bagian tubuh yang memiliki kelenjar minyak atau folikel, seperti punggung, dada, dan bahu.

Jerawat punggung kondisi medis yang sama seperti jika muncul di wajah. Tapi, dalam pengobatan dan jerawat punggung sulit dilihat dan dijangkau.

Penyebab munculnya jerawat di punggung?

Sama seperti dada dan wajah, punggung memiliki kepadatan kelenjar sebaceous. Kelenjar itu menghasilkan sebum, zat lilin yang menjaga kulit tetap sehat, dikutip dari KidsHealth.

Kelenjar sebaceous melekat di pori. Jika sebum atau sel kulit mati menyumbat pori, maka menyebabkan peradangan atau masuknya bakteri yang menyebabkan jerawat berkembang.

Jerawat di punggung dan bahu biasanya berkaitan aktivitas olahraga, ketika muncul keringat dan gesekan pakaian di kulit. Folikel tersumbat membentuk lesi jerawat, menurut National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases.

Mengutip Medical News Today, jenis jamur Malassezia menyebabkan infeksi yang mirip jerawat. Jamur cenderung tumbuh cepat di lingkungan yang lembap dan berkeringat.

Punggung sering tertutup pakaian, maka menjadi bagian yang ideal untuk mikrob berkembang. Jamur kulit yang masuk ke folikel juga menyebabkan kondisi bintik kecil berisi nanah atau pityrosporum folliculitis.

Mengutip Everyday Health, berikut jenis jerawat yang tumbuh di punggung:

Komedo, benjolan yang memiliki titik gelap di tengahnya.

Whiteheads, benjolan yang pusatnya berwarna putih.

Papula, benjolan kecil yang agak halus

Kista, benjolan menyakitkan mirip dengan bisul

KAKAK INDRA PURNAMA

