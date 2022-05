Vitamin yang Dibutuhkan Tubuh dan Aman Diminum Setiap Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Peran vitamin sangat penting untuk kesehatan tubuh. Manusia butuh vitamin untuk memecah makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Vitamin juga berperan membantu fungsi tubuh.

“Orang mungkin minum suplemen jika tahu kurang kelompok makanan tertentu. Orang lain mungkin minum suplemen untuk manfaat antioksidan atau karena tahu tidak mengonsumsi buah dan sayuran. Beberapa orang mungkin benar-benar kekurangan,” kata pakar kesehatan Kate Patton, dikutip dari Eat This.

Namun, adanya ratusan jenis vitamin dan suplemen di pasaran membuat bingung memutuskan yang harus dipilih. Berikut lima jenis vitamin penting untuk kesehatan. Namun, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter.

Vitamin C

Juga dikenal sebagai asam askorbat, nutrisi penting. “Vitamin C membantu melindungi sel-sel dari kerusakan radikal bebas,” jelas Patton. Vitamin C juga digunakan untuk membantu membuat kolagen dalam tubuh. Jika mencoba untuk memaksimalkan penyerapan zat besi, minum lebih banyak vitamin C bisa bermanfaat.

Zinc

Zinc penting untuk kekebalan tubuh dan penyembuhan luka. Peran zinc dalam penyembuhan luka multifaktor dan diperlukan untuk sintesis kolagen dan protein, proliferasi sel, dan fungsi kekebalan. Semuanya penting untuk regenerasi dan perbaikan jaringan. Zinc diperlukan untuk produksi antibodi dan fungsi limfosit yang tepat dan memainkan peran kunci dalam beberapa langkah proses pembekuan darah. Zinc merangsang aktivitas lebih dari 100 enzim dan dalam fase proliferasi dan penyembuhan luka, diperlukan untuk mencapai stabilitas membran dan pematangan kolagen.

Vitamin B12

Vitamin B12 biasanya ditemukan dalam produk hewani, seperti susu, daging, dan ikan. Untuk vegetarian dan vegan, Anda mungkin lebih berisiko mengasup terlalu sedikit B12 dari makanan. “Makanan yang diperkaya bisa menjadi sumber yang baik. Pastikan untuk menghindari makanan manis," kata ahli diet Mira llic.

Vitamin prenatal

Jika sedang hamil atau mencoba untuk hamil, vitamin prenatal adalah pilihan yang tepat dan penting untuk kesehatan ibu dan janin. “Semua nutrisi dan vitamin yang dikonsumsi wanita hamil akan diberikan kepada bayinya terlebih dulu,” jelas spesialis farmasi klinis Morgan King. Pasalnya, bayi membutuhkan nutrisi untuk tumbuh.

Ketika spesialis kebidanan melihat usia kehamilan, biasanya mulai dari periode menstruasi terakhir pasien. Itu berarti ketika tahu Anda hamil, usia kehamilan bisa 4-6 minggu. Perkembangan besar terjadi pada trimester pertama, 12 minggu pertama. Sumsum tulang belakang dan otak sedang berkembang sehingga vitamin tersebut membantu meskipun tentu saja yang terbaik untuk mulai meminumnya sesegera mungkin karena janin sedang berkembang dan tumbuh selama kehamilan.

Zat besi

Suplemen zat besi sangat penting untuk nonpemakan daging dan yang rentan terhadap anemia. “Bagi siapa saja yang vegetarian atau vegan, mereka berisiko mengalami kekurangan zat besi,” kata Patton. Meskipun ada banyak sumber zat besi nabati, sulit diserap juga. Jumlah serat dalam pola makan vegetarian atau vegan dapat memblokir zat besi.

