Bahaya Asap Rokok dan Partikel Terselubung bagi Orang Dewasa dan Anak-anak

TEMPO.CO, Jakarta - Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok, namun juga orang-orang di sekitarnya, tak peduli lelaki, perempuan, anak-anak, atau orang dewasa. Dampak negatif merokok bagi para perokok pasif tak hanya dari asap yang dihirup, melainkan juga partikel rokok, baik dari asap, abu, maupun rokok itu sendiri pada benda-benda di sekitarnya dan tanpa sadar terhirup.

Mengutip Healthline, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC yang merupakan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat menyampaikan bahaya rokok dan asap rokok yang mengandung nikotin dan berbagai racun. World Health Organization atau WHO memperkirakan 1,2 juta kematian dini per tahun berhubungan dengan perokok pasif di seluruh dunia.

Efek negatif asap rokok ini bukan cuma dari asap yang kasat mata. Hati-hati juga pada partikel yang amat kecil, yang lebih mudah terhirup oleh orang lain di sekitar perokok. Perlu diketahui, segala benda yang dekat dengan perokok dan terpapar asap rokok, seperti pakaian, masker, bantal, turut menjadi perantara paparan racun kepada perokok pasif.

Berikut bahaya asap rokok bagi perokok pasif yang menyerang orang dewasa, terutama perempuan.

Kanker paru-paru

Perokok pasif rentan terkena kanker paru-paru karena turut menampung lebih dari 4.000 bahan kimia yang sebagian besar memicu kanker, terutama kanker paru-paru.

Perokok pasif berpotensi mengalami gangguan pernapasan, terutama asma karena saluran pernapasannya menyerap racun lewat asap rokok. Tambah buruk lagi apabila perokok pasif tersebut mengidap asma dan kondisi lingkungan di sekitarnya berpolusi.

Berbagai penelitian menunjukkan perokok pasif memiliki risiko tinggi terserang penyakit koroner, seperti penyakit arteri koroner dan penyakit jantung bawaan.

Data CDC menunjukkan, sekitar 25 sampai 30 persen perokok pasif memiliki risiko terkena penyakit kardiovaskular. Ditambah risiko terkena stroke dan paparan asap dapat memperburuk tekanan darah.

Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif dapat memicu pengentalan daran, sehingga sistem pernapasan terganggu dan mengakibatkan aliran darah pada arteri tersumbat. Kondisi ini dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke.

Ibu hamil yang konsisten terpapar asap rokok berpotensi mengalami komplikasi yang mengakibatkan bayi lahir prematur atau kematian dini alias sindrom kematian bayi mendadak dalam kandungan. Penyebabnya, kurangnya jumlah oksigen untuk ibu dan bayi karena lebih banyak racun dari asap rokok dalam udara yang dihirup.

Bahaya asap rokok bagi bayi dan anak-anak:

Berat Badan Rendah

Asap rokok bisa mempengaruhi berat badan bayi dan dapat berakibat fatal kesehatan jangka panjang.

Anak yang konstan terpapar asap rokok sejak kecil berpotensi mengalami tuli. Musababnya, asap dapat menginfeksi telinga bagian tengah dan glue-ear sehingga mengakibatkan kesulitan pendengaran.

Asap rokok menyerang sistem kekebalan tubuh. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka bukan tidak mungkin anak akan mudah sakit karena sistem kekebalan tubuh mereka sudah "kewalahan" menghalau racun dari asap rokok dan partikelnya yang masuk ke tubuh.

