Urutan Baca Seluruh Novel JRR Tolkien Berdasarkan Kronologi, Kapan Baca The Lord of the Rings?

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda, penggemar novel bergenre fantasi, nama John Ronald Reuel Tolkien atau JRR Tolkien pasti tidak asing lagi. Tolkien dikenal berkat mahakaryanya berjudul The Lord of The Rings dan The Hobbit.

Kisah tentang peri, kurcaci, makhluk mitologi, kerajaan, penyihir, dan aksi-aksi adu kesaktian memang lekat dengan sosok Tolkien. Bahkan, berkat novelnya yang selalu laris di berbagai negara, laman DW menyebut Tolkien sebagai "Ayah dari Cerita Fantasi".

Merujuk situs web TL Branson, sampai dengan tahun 2021, gabungan karya-karya Tolkien diprediksi telah terjual sebanyak 600 juta kopi di seluruh dunia.

Secara garis besar, mengutip catatan GoodReads, setidaknya Tolkien memiliki empat semesta atau serial dari kisah-kisahnya, yaitu The Lord of The Rings, The Hobbit, Tales of Middle Earth, dan The History of Middle Earth.

Karya-karyanya tersebut dicetak dengan jarak waktu yang berbeda-beda dan terkadang dipublikasikan tidak sesuai dengan urutan kisahnya. Oleh karena itu, tidak heran beberapa pembaca kesulitan untuk mengikuti rekam jejak peristiwa dalam semesta kisah karya Tolkien.

Urutan Kisah Lord of The Rings Berdasarkan Waktu Publikasi

Umumnya, salah satu cara yang dipilih oleh penggemar fantasi untuk membaca karya Tolkien adalah membaca novel-novelnya berdasarkan waktu rilis atau publikasi sebagai berikut.

The Hobbit (1937) The Fellowship of the Ring (1954) - Lord of The Rings 1 The Two Towers (1954) - Lord of The Rings 2 The Return to the King (1955) - Lord of The Rings 3 The Silmarillion (1977) Unfinished Tales of Numenor and Middle-Earth (1980) The Children of Hurin (2007) Beren and Luthien (2017) The Fall of Gondolin (2018)

Urutan Kisah Lord of The Rings Berdasarkan Kronologi Cerita

Akan tetapi, apabila Anda ingin benar-benar memahami hubungan masing-masing tokoh dan peristiwa dalam semesta Lord of The Rings, Anda dapat membaca karya-karya Tolkien berdasarkan kronologi ceritanya, sebagaimana disarankan oleh laman TL Branson berikut.

The Silmarillion Beren and Luthien The Children of Hurin The Fall of Gondolin Unfinished Tales of Numenor and Middle-Earth The Hobbit The Fellowship of the Ring The Two Towers The Return to the King

Akan tetapi, TL Branson tidak menyarankan urutan baca novel-novel Tolkien berdasarkan kronologi bagi pembaca pemula. Sebab, karya-karya JRR Tolkien terkenal dengan tipe fiksi antasi lanjutan atau high-fantasy sehingga dimungkinkan adanya kebingungan bagi para pembaca

