4 Manfaat Buah Blueberry, Kaya Antioksidan Mengurangi Risiko Kanker

TEMPO.CO, Jakarta - Blueberry (vaccinium myrtillus) adalah salah satu jenis buah beri cukup populer dengan rasanya yang terdiri atas perpaduan manis dan asam. Nama blueberi diambil dari kulit buahnya yang berwarna biru keungu-unguan, Blueberry punya manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh.

Manfaat Buah Blueberry

1. Melindungi daya tahan tubuh

Melansir bbcgoodfood.com, blueberry dikenal karena memiliki antioksidan yang tinggi. Blueberry mengandung senyawa tanaman alami yang disebut fitokimia seperti asam ellagic dan anthocyanidins. Fitokimia ini bertanggung jawab atas warna biru, nila dan merah dari buah beri. Bagi tubuh manusia, fitokimia memiliki peranan dalam membantu tubuh memerangi segala jenis penyakit. Jenis antioksidan ini juga membantu menjaga kelancaran aliran darah, mengurangi risiko kanker, dan mencegah terjadinya aterosklerosis.

2. Mengatur tingkat kolesterol tubuh.

Melansir webmd.com, kolesterol tinggi berbahaya bagi jantung karena dapat menyumbat arteri jantung. Kolesterol yang menumpuk dalam jumlah bersar akan teroksidasi hingga merusak tubuh. Untuk mencegahnya, konsumsi blueberry dapat dijadikan alternatif. Antioksidan dalam blueberry membantu mencegah kolesterol dalam darah teroksidasi dan membantu menjaga kolesterol agar tidak menumpuk.

3. Menyehatkan tulang

Dikutip medicalnewstoday.com, blueberry mengandung zat besi, fosfor, kalsium, magnesium, mangan, seng, dan vitamin K. Asupan yang cukup dari mineral dan vitamin ini berkontribusi untuk menyehatkan dan memelihara struktur dan kekuatan tulang. Zat besi dan seng memenuhi peran penting dalam menjaga kekuatan dan elastisitas tulang dan sendi. Sementara asupan vitamin K yang cukup meningkatkan penyerapan kalsium dan dapat mengurangi kehilangan kalsium.

4. Menjaga kesehatan kulit.

Kandungan vitamin C dalam blueberry membantu menjaga kesehatan tubuh. Dikutip healthline.com, hal ini karena vitamin C dalam blueberry menghasilkan kolagen, sistem pendukung kulit. Vitamin C dapat menjaga kulit dari kerusakan yang disebabkan leh matahari, polusi, dan asap. Vitamin C juga dapat meningkatkan kemampuan kolagen untuk menghaluskan kerutan dan meningkatkan tekstur kulit secara keseluruhan.

NAOMY A. NUGRAHENI

