Patogen dan Parasit, Apakah Berbeda?

TEMPO.CO, Jakarta - Patogen dan parasit berkaitan menyebabkan penyakit. Patogen organisme penyebab penyakit yang secara taksonomi beragam, termasuk bakteri, protozoa, jamur. Parasit adalah organisme yang mendapat nutrisi dari inangnya.

Mengutip dari publikasi Explore the Difference Between Pathogen and Parasite tidak semua parasit merugikan inangnya, misalnya spesies bakteri yang disebut Bacteroides thetaiotaomicron hidup di dalam usus manusia. Semua patogen adalah parasit. Tapi tidak semua parasit adalah patogen.

Patogen organisme yang menyebabkan penyakit di inang setelah infeksi. Sedangkan parasit hidup dalam organisme dari spesies lain. Biasanya mendapat nutrisi dari mengorbankan inangnya.

Jenis patogen

Merujuk publikasi Difference between Pathogen and Parasite patogen bisa dalam berbagai bentuk. Ada empat yang paling umum, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit .

1. Virus

Virus terdiri atas sedikit informasi genetik yang terbungkus dalam selubung protein. Setelah terinfeksi, virus menginfeksi sel inang di tubuh. Virus memperbanyak diri atau replikasi dengan mengeksploitasi komponen sel inang. Itu untuk menghasilkan lebih banyak virus.

Virus baru ini dikeluarkan dari sel inang setelah siklus replikasi selesai. Sel yang sakit sering rusak atau hancur sebagai akibat dari hal itu.

2. Bakteri

Bakteri adalah jenis organisme mikroskopis hanya memiliki satu sel. Berkemungkinan hidup di berbagai lingkungan, termasuk tubuh. Bakteri datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Infeksi tidak tersebab semua bakteri. Penyakit yang dapat disebabkan adalah bakteri patogen.

Ketika sistem kekebalan tubuh melemah oleh virus, mungkin rentan terhadap infeksi bakteri. Mikroorganisme yang biasanya tidak berbahaya bisa menjadi berbahaya akibat dari penyakit yang tersebab virus.

3. Jamur

Ada sangat banyak spesies jamur yang berbeda di dunia. Jamur ditemukan di hampir semua habitat, termasuk di dalam atau luar ruangan dan kulit manusia. Jamur menyebarkan penyakit ketika berlebihan. Membran dan dinding sel yang tebal melindungi nukleus dan komponen sel jamur lainnya. Sebab, strukturnya, mungkin lebih sulit untuk dihilangkan.

Penyakit yang tersebab parasit

Giardiasis

trikomoniasis

Malaria

Toksoplasmosis

cacing usus

