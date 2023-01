Komposisi Kalori Ini Sering Terabaikan dalam Gizi Harian

Vitamin merupakan zat organik dalam jumlah kecil dalam bahan makanan alami dan termasuk nutrisi penting untuk tubuh. Ada 13 vitamin esensial, yakni vitamin A, C, D, E, K, dan vitamin B (tiamin, riboflavin, niasin, asam pantotenat, biotin, B6, B12, dan folat) dengan tugas yang berbeda untuk membantu menjaga tubuh bekerja dengan baik.

Dia juga mengingatkan vitamin dan mineral yang sering hilang atau berkurang jumlahnya karena pengolahan makanan. Buah tertentu misalnya, kaya kandungan vitamin C dalam kondisi utuh. Tetapi begitu, diubah menjadi jus hanya diambil cairannya atau hanya memikirkan jumlah serat dengan pengolahan yang begitu halus, maka kandungan vitamin dan serat kadang-kadang sudah berkurang jumlahnya.

5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

Ini cara makan di Restoran All You Can Eat, tanpa takut berat badan naik saat diet

