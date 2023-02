Mengapa Butuh Jeda Waktu antara Makan dan Tidur?

TEMPO.CO, Jakarta - Makan dan tidur merupakan kebutuhan manusia untuk pemenuhan energi berakitvitas. Keduanya juga berguna supaya fungsi organ-organ tubuh berjalan dengan baik. Walaupun sama-sama bertujuan untuk memulihkan energi, tapi tidak disarankan segera tidur setelah makan.

Waktu makan yang berdekatan bisa mengurangi manfaat kualitas tidur. Mengutip Verywell Health, waktu yang ideal untuk tidur, setidaknya dua jam setelah makan. Itu supaya sistem pencernaan bisa bekerja dengan baik dan memberi waktu bagi isi perut untuk berpindah ke usus kecil.

Tidur setelah makan

Mengutip Healthline, aktivitas makan tengah malam berkaitan dengan kenaikan berat badan dan asam lambung. Hal itu karena ketika berbaring isi perut akan naik kembali ke kerongkongan, jika terlalu kenyang

Ketika masih beraktivitas tengah malam, berkemungkinan menyebabkan orang merasa lapar sebelum tidur. Merujuk Center for Biotechnology Information, ketika seseorang tidur pada malam hari, usus tetap melakukan pencernaan, tapi prosesnya lambat. Banyak ahli gizi dan kesehatan tidak menyarankan makan dalam waktu dekat sebelum tidur. Supaya sistem pencernaan beristirahat dan tidak menimbulkan gangguan.

Makan sebelum tidur menyebabkan gastroesophageal reflux disease (GERD). Efek GERD menyebabkan iritasi dengan sensasi panas di tenggorokan dan dada karena asam lambung yang naik. Merujuk National Institute of Diabetes and Digestive and Kidnes Disease, ketika mengonsumsi makanan sebelum tidur akan membuat katup otot bagian bawah sistem pencernaan terbuka. Ketika katup terbuka, cairan asam akan naik ke pencernaan bagian atas dan menyebabkan iritasi.

Walau begitu, tidak semua makanan menyebabkan masalah pencernaan ketika dikonsumsi sebelum tidur. Ketika merasa lapar sebelum tidur, sebaiknya menghindari mengonsumsi makanan atau minuman yang pedas dan asam. Porsinya pun dibatasi tidak sampai sangat kenyang.

