Apa Itu Jadwal Pola Tidur Teratur?

TEMPO.CO, Jakarta - Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, namun, tidak semua orang memiliki jadwal tidur alias pola tidur yang teratur.

Beberapa orang kerap mengalami kesulitan untuk tidur atau bangun pada waktu yang sama setiap hari. Padahal, jadwal tidur yang teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Apa Itu Jadwal Tidur Teratur?

Melansir artikel di Sleep Foundation, jadwal tidur teratur adalah kebiasaan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari selama 24 jam. Ini berarti seseorang tidur dan bangun pada waktu yang sama, bahkan di hari libur.

Jadwal tidur teratur kerap kali disebut juga dengan istilah siklus ritme sirkadian. Ritme ini sangat penting untuk mengatur keseimbangan antara tidur dan terjaga alias bangun yang sehat.

Penelitian berjudul The genetics of circadian rhythms, sleep and health dari pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, menunjukkan bahwa ritme sirkadian yang tersinkronisasi dengan baik dapat berkontribusi tidak hanya pada tidur yang sehat. Akan tetapi, berguna pada berbagai aspek lainnya, termasuk kesehatan mental dan metabolisme tubuh.

Manfaat Jadwal Tidur Teratur

Jadwal tidur yang teratur membantu tubuh mengatur ritme sirkadian, yaitu suatu mekanisme dalam tubuh yang mengatur jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jadwal tidur yang teratur juga membantu tubuh memperbaiki dan memperbaharui sel-sel tubuh yang rusak selama aktivitas sehari-hari.

Selain itu, tidur juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dirangkum dari The Sleep Doctor, berikut beberapa manfaat menjaga jadwal tidur teratur:

Meningkatkan Konsentrasi dan Produktivitas

Dengan tidur yang cukup dan teratur, tubuh akan merasa segar dan bugar pada pagi hari. Ini akan membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas selama aktivitas sehari-hari.

Daya Tahan Tubuh Meningkat

Tidur yang cukup dan teratur membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Tubuh akan lebih kuat untuk melawan infeksi dan virus karena sistem kekebalan tubuh bekerja lebih baik saat tubuh teratur tidur dan bangun.

Meningkatkan Kesehatan Mental

Tidur yang cukup dan teratur juga membantu menjaga kesehatan mental. Dengan pola tidur yang cukup, seseorang dapat mengurangi stres dan menghilangkan rasa lelah yang dapat menyebabkan kecemasan dan depresi.

HARIS SETYAWAN

