Mau Beli Peralatan Rumah Tangga, Cek Beberapa Hal ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Co-Founder Living Loving, Nike Prima mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika hendak membeli peralatan rumah tangga. "Pertama harus tahu kebutuhannya," katanya pada peluncuran Concept Store Pertama dari Beko pada 31 Mei 2023.

Nike mengatakan faktor lain yang juga perlu dicek adalah soal anggaran masing-masing. Keluarga bisa memilih peralatan rumah tangga yang tentu sesuai dengan kantong masing-masing. "Itu bisa jadi faktor utama kan, bujet itu sangat bervariasi," katanya.

Baca Juga: 5 Tren Wallpaper Dinding 2023 yang Bisa Diterapkan di Rumah

Setelah itu, para keluarga perlu untuk mengecek desain peralatan rumah tangga. Bisa dicek apakah peralatan rumah tangga itu sudah sesuai desainnya dengan interior ruah masing masing. Menurut Nike, keluarga milenial saat ini sangat suka dengan desain interior dan estetika rumah. "Buktinya akun media sosial tentang rumah semakin bertebaran. Perubahan gaya hidup saat ini, yang banyak menghabiskan waktu di rumah membuat keluarga mencari desain produk yang harmonis dengan model rumah mereka," kata Nike.

Faktor teknologi juga kerap menjadi pertimbangan. Menurut Nike, ibu-ibu rumah tangga semakin pintar dalam memilih peralatan rumah tangga. Mereka biasanya dengan rinci akan mengecek soal teknologi yang ditawarkan peralatan rumah tangga itu. "Ketahanan peralatan rumah tangganya seperti apa, itu semua bisa diriset secara online," kata Nike.

Lalu Nike pun mengatakan perlu agar para keluarga memperhatikan faktor servis peralatan ruah tangga. "Bagaimana cara servisnya, bagaimana pula soal garansinya," kata Nike melanjutnya. Ia mengingatkan bahwa peralatan rumah tangga adalah investasi yang lama, sehingga berbagai hal itu perlu dipertimbangkan ketika memilihnya.

Baca Juga: 8 Tempat Healing di Jakarta untuk Menjernihkan Pikiran

Sebelumnya, brand peralatan rumah tangga asal Turki, Beko merilis concept store pertama mereka di Indonesia tepatnya di area Cove at Pantai Indah Kapuk. Beko Indonesia Shop menghadirkan pengalaman berinteraksi dengan perangkat rumah tangga unggulan secara holistik - mulai dari proses memilih produk yang nyaman dan menyenangkan, hingga berkonsultasi terkait produk dan instalasi.

Country Director Beko Indonesia, Ali Cagri Gonculer mengatakan ia sangat senang merayakan 5 tahun kehadiran Beko di Indonesia dengan membuka Beko Shop pertama kami di Pantai Indah Kapuk. "Di Beko Shop, kami menawarkan suasana di mana pelanggan merasa yakin dengan pilihan mereka, serta mendapatkan cukup informasi tentang manfaat produk kami, dan menjadi bagian dari komunitas Beko yang lebih besar," katanya. Ali mengatakan toko luringnya itu harapannya bisa mendekatkan diri serta meraih kepercayaan masyarakat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Nike Prima, Co-Founder Living Loving; Arlisa Ardhiani, Head of Marketing and Product PT Beko Appliances Indonesia; Tyo Sulistyo, Head of Customer Care PT Beko Appliances Indonesia, dalam kegiatan pembukaan Beko Shop di PIK 31 Mei 2023/Beko Indonesia.

Kehadiran showroom perangkat rumah tangga saat ini masih menjadi kebutuhan. Berdasarkan survei yang dilakukan platform yang berfokus di home living, Living Loving, sebanyak 39,8 persen responden memilih melakukan pembelian produk rumah tangga secara langsung, sedangkan 36,2 persen responden memilih melakukan pembelian melalui marketplace, sementara 24 persen responden lainnya memilih berbelanja di official web store. Ini berarti, responden yang didominasi generasi milenial ini masih mengedepankan pengalaman memilih dan mencoba produk secara langsung atau offline, sebelum meminang perangkat rumah tangga yang dibutuhkan.

Head of Marketing and Product Beko Indonesia Arlisa Ardhiani mengatakan dengan datang ke toko masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih detail tentang peralatan rumah tangga yang hendak dibelinya. "Kalau datang offline, orang jadi bisa mendapatkan informasi yang tepat. Itu nilai tambah belanja ke toko yang tidak tergantikan dengan belanja online," kata Arlisa yang mengajak masyarakat, terutama keluarga milenial untuk menyesuaikan harga dan kebutuhan ketika hendak berbelanja.

Customer Care Manager Beko Indonesia, Tyo Sulistyo setuju dengan Nike soal layanan purna jual yang perlu menjadi perhatian masyarakat. Layanan purna jual merupakan bagian tak terpisahkan dari pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan produk. "Layanan Beko sebaik mungkin mendampingi konsumen sejak awal penggunaan produk, mulai dari layanan instalasi gratis untuk unit baru, demo produk, hingga perbaikan teknis jika terjadi kerusakan. Saat ini, mitra Servis Beko telah tersebar di hamper 150 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” kata Tyo Sulistyo.

Pilihan Editor: 30 Peralatan Rumah Tangga yang Cocok untuk Hunian Baru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.