Benarkah Memakai Kaus Kaki Bisa Membuat Tidur Lebih Nyenyak?

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak ada cara berpakaian yang ideal untuk istirahat yang optimal di malam hari. Namun, banyak orang yang memilih pakai kaus kaki sebelum tidur karena manfaatnya yang tidak hanya untuk menghangatkan, tapi juga meningkatkan kualitas tidur.

Daniel Barone, associate doctor Weill Cornell Center for Sleep Medicine dan penulis ‌The Story of Sleep‌‌, mengatakan bahwa tidur dengan kaus kaki dapat mencegah kaki dingin, sensasi yang bisa sangat tidak nyaman bagi sebagian orang dan akhirnya bisa menghambat kemampuan mereka untuk tertidur.

Tetapi Raj Dasgupta, profesor asosiasi klinis di Keck School of Medicine di University of Southern California dan juru bicara American Academy of Sleep Medicine mengatakan, teori utama mengapa mengenakan kaus kaki saat tidur dapat membantu tidur nyenyak didasarkan pada konsep bahwa suhu inti tubuh akan memengaruhi seberapa baik tidur seseorang.

Suhu tubuh terkait dengan ritme sirkadian, yaitu jam internal 24 jam yang mengatur siklus tidur-bangun. Suhu itu naik terus sepanjang hari sebelum turun di malam hari.

Ketika turun, itu menjadi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya bersiap untuk tidur. Ini juga mengapa suhu ruangan yang lebih dingin adalah yang terbaik untuk tidur.

"Agar perubahan suhu inti tubuh terjadi, tubuh Anda harus mampu menahan atau kehilangan panas secara efektif," kata Dasgupta. "Ini terutama dilakukan melalui kulit Anda, yang memiliki jaringan pembuluh darah yang disebut kapiler yang mengalir di bawahnya."

Kaus kaki pun demikian. Pakaian menghangatkan kaki, merilekskan dan melebarkan pembuluh darah yang meningkatkan sirkulasi untuk membantu tubuh melepaskan lebih banyak panas dan mendinginkan secara keseluruhan. Ini memungkin orang tertidur lebih cepat dan tidur lebih lama.

Dalam sebuah studi pada Oktober 2006 di ‌Physiology & Behavior‌, peneliti menguji berbagai strategi tidur pada peserta dengan dan tanpa masalah kesehatan (insomnia kronis) dan menemukan bahwa orang dewasa di kedua kelompok yang tidur dengan kaus kaki tertidur lebih cepat daripada mereka yang bertelanjang kaki.

Terlebih lagi, sebuah studi April 2019 di ‌Journal of Physiological Anthropology‌ menemukan bahwa para peserta tertidur rata-rata 7,5 menit lebih cepat dan tidur 32 menit lebih lama dengan kaus kaki dibandingkan saat mereka tidur tanpa kaus kaki.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hanya mengenakan sepasang di malam hari tidak akan membuat langsung ke alam mimpi. "Kaus kaki juga bukan pengganti pengobatan insomnia atau masalah tidur lainnya," kata Dasgupta, yang menganggapnya lebih sebagai taktik kebersihan tidur yang mirip dengan menurunkan suhu dan menghindari cahaya biru sebelum tidur.

