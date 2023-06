Sarah Ferguson Ingatkan Pemeriksaan Rutin Mammogram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Ferguson berbicara tentang diagnosis kanker payudaranya dan mendesak orang-orang untuk memeriksa. Wanita bergelar Duchess of York itu berbicara melalui podcast-nya, Tea Talk with The Duchess and Sarah, yang direkam sehari sebelum operasi mastektomi yang dijalaninya.

Sarah mengatakan kepada rekan pembawa acaranya, Sarah Thomas, bahwa kanker terdeteksi setelah tes rutin. "Sangat penting yang saya bicarakan," katanya. Dia juga mengenang bagaimana saudara perempuannya, Jane, mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan rutin.

Dia menambahkan bahwa Jane menelepon tentang hal lain ketika percakapan tentang melakukan mammogram muncul. "Terima kasih, Jane," katanya. "Saya pikir sangat penting bagi Anda untuk membicarakannya."

Wanita 63 tahun itu juga merujuk ayahnya yang telah meninggal karena kanker prostat dan juga berbicara tentang pentingnya deteksi dini. “Saya tidak keberatan jika tidak ada yang mau mendengar dari saya. Karena saya memberi tahu Anda bahwa saya melakukan ini. Saya memberi tahu orang-orang di luar sana karena ingin setiap orang yang mendengarkan podcast ini diperiksa, diperiksa, dan dilakukan," katanya.

Co-host-nya Sarah Thomas menambahkan, sebelum gejala apapun muncul, anda tidak menemukan benjolan atau apapun. Dan semakin dini diagnosis, semakin besar peluang yang dimiliki. "Sembilan puluh tujuh persen orang yang kemudian mendapat diagnosis dini karena semua perawatan baru yang luar biasa masih hidup setelah lima tahun," ujarnya.

Sarah berterima kasih kepada Layanan Kesehatan Nasional yang didanai publik untuk membantunya, serta dokter, perawat, dan staf rumah sakit yang terlibat. Dia telah bekerja dengan badan amal kanker, terutama Teenage Cancer Trust, sehingga memberinya beberapa wawasan yang membantunya. Selain itu, dia juga memperkenalkan putri-putrinya, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, untuk itu, merayakan ulang tahun ke-18 mereka masing-masing dan para remaja di rumah sakit.

“Saya sangat bersyukur telah berbicara dengan begitu banyak penderita kanker sehingga saya dapat memperoleh tips tertentu dari mereka yang dapat membantu saya melalui momen ini. Anda telah berbicara sebelumnya bahwa Anda akan menjadi bugar," kata wanita yang disapa Fergie itu.

Sementara operasi yang dijalaninya pada Minggu, 25 Juni 2023 berhasil. Menurut perwakilannya, dia menerima perawatan medis terbaik dan dokternya mengatakan kepadanya bahwa prognosisnya bagus. "Dia sekarang sedang memulihkan diri bersama keluarganya," kata perwakilan itu. "The Duchess ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua staf medis yang telah mendukungnya dalam beberapa hari terakhir, dan kepada staf yang terlibat dalam mammogram yang mengidentifikasi penyakitnya, yang bebas dari gejala, dan percaya pengalamannya menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan rutin."

