Apakah Primus Yustisio Menganut Gaya Hidup Frugal Living? Berikut 7 Tips Memulainya

TEMPO.CO, Jakarta - Gaya hidup sederhana aktor yang juga anggota DPR Primus Yustisio mendapat sorotan. Meski memiliki harta kekayaan Rp 73 miliar, tapi ia memilih berangkat dan pulang kerja menggunakan KRL, dan tempat makan pun kerap kedapatan di warung-warung pinggir jalan bukan di restoran mewah. Apakah ia menganut frugal living?

Gaya hidup frugal living semakin mencuat belakangan ini, khususnya dikalangan anak muda sendiri. Dilansir dari dkjn.kemenkeu.go.id, kajian atas konsep frugal living semakin berkembang, tidak hanya menghubungkan gaya hidup dengan tujuan keuangan pribadi jangka panjang, namun juga tentang keberlangsungan kehidupan seluruh manusia di kehidupan yang akan datang.

Seorang profesor filosofi pendidikan dalam tulisannya “The Frugal Life and Why We Should Educate for It” bernama Jhon White menjelaskan bahwa frugal living harus diadopsi oleh generasi masa depan.

Konsep frugal living secara langsung dapat berhubungan dengan upaya-upaya penyelamatan bumi dari pencemaran lingkungan. Ada begitu banyak cara untuk menjalani frugal living untuk bisa hemat dalam keuangan Anda. Berikut kami kumpulkan 7 tips frugal living untuk kamu yang akan memulai menjalani hidup secara frugal living.

Pastikan memiliki tujuan finansial yang jelas dan masuk akal

Tujuan keuangan tentunya sesuatu yang dibutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan merumuskan tujuan finansial yang jelas dan masuk akal akan memungkinkan kita untuk mencapainya. Tujuan keuangan misalnya mengumpulkan dana pernikahan, membeli rumah, tabungan pendidikan anak, merencanakan pensiun dini, mengamankan dana darurat yang cukup, dan lain sebagainya.

Bedakan antara pengeluaran mewah dan pengeluaran yang diperlukan

Tips pertama adalah dengan mempelajari cara membedakan antara pengeluaran yang diperlukan dan pengeluaran barang mewah. Mampu membuat perbedaan dalam pengeluaran uang adalah kunci untuk berhenti membelanjakan uang secara berlebihan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak Anda perlukan.

Evaluasi semua pengeluaran rutin Anda dan kategorikan ke dalam pengeluaran yang diperlukan dan pengeluaran mewah. Kemudian prioritaskan pengeluaran yang diperlukan dan usahakan untuk meminimalkan pengeluaran mewah.

Merasa nyaman untuk tidak terpengaruh tren

Salah satu hal yang sangat dihindari oleh orang-orang frugal living adalah terus menerus mengikuti perkembangan fashion, gadget, mobil, atau benda-benda lain. Sejatinya tren merupakan strategi marketing untuk meningkatkan permintaan konsumen.

Menghindari sikap konsumerisme dan implusif buying merupakan perilaku yang harus dijaga sebagai seorang frugal. Cobalah untuk berhenti memikirkan ekspektasi orang lain atas diri Anda.

Mulai perencanaan makanan Anda

Perencanaan makan adalah tips hemat penting untuk diet sehat dan anggaran sehat. Rencanakan makanan mingguan dan daftar belanjaan Anda secara strategis untuk meminimalkan pembelian sambil memaksimalkan variasi sepanjang minggu. Misalnya, bahan mentah seperti kentang dapat divariasikan menjadi kentang goreng, kentang tumbuk, kentang panggang dan banyak lagi. Coba pikirkanlah diet sederhana namun beraroma dan murah.

Berpegang teguh pada dasar-dasar kebugaran yang hemat

Tren dan mode kebugaran dapat mempengaruhi kita untuk menghabiskan banyak uang yang tidak perlu, untuk bisa mencapai tujuan kebugaran kita. Sementara itu, Anda dapat menghemat keuangan dengan tetap berpegang pada dasar-dasar kebugaran hemat dengan tips hemat dan gratis yang mudah ini.

Dapatkan kebugaran dengan cara bebas seperti jalan-jalan, mendaki, berlari, bersepeda, atau olahraga. Anda tidak perlu membeli peralatan mahal atau keanggotaan gym untuk tetap sehat. Terdapat banyak kegiatan kebugaran gratis yang dapat Anda lakukan.

Terdapat banyak tips dan trik hemat rapi untuk membantu Anda mengelola keuangan. Kelima tips tersebut merupakan 5 tips mudah yang spesial kami rangkumkan untuk Anda yang ingin memulai menjalani gaya hidup frugal living. Yang terpenting dari upaya menjalani hidup frugal adalah mengingat bahwa hidup tidak hanya tentang hari ini. Melainkan ada hari esok dan anak-anak yang harus diperjuangkan. Tidak lupa, banyak generasi penerus yang akan menggantungkan hidupnya di bumi ini.

