Jangan Asal Minum, Ini Waktu yang Tepat Konsumsi Vitamin

TEMPO.CO, Jakarta - Mengonsumsi vitamin adalah bagian penting menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Waktu yang tepat mengonsumsi vitamin dapat membantu meningkatkan penyerapan dan manfaat yang diberikan oleh setiap nutrisi.

Dilansir dari Healthline, berikut adalah panduan mengenai waktu terbaik untuk mengonsumsi beberapa jenis vitamin populer.

1. Vitamin C

Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah kerusakan sel. Konsumsi vitamin C dengan perut kosong dapat membantu penyerapannya, sehingga sebaiknya diminum pagi hari sebelum makan. Namun, bagi beberapa orang dengan sensitivitas lambung, lebih baik mengonsumsi vitamin C bersama makanan untuk menghindari ketidaknyamanan pencernaan.

2. Vitamin D

Vitamin D adalah vitamin yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D dapat diserap dengan baik saat terpapar sinar matahari langsung. Karena itu, mengonsumsi suplemen vitamin D pada pagi hari atau bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak sehat (seperti minyak ikan) dapat meningkatkan penyerapan.

3. Vitamin B Kompleks

Vitamin B kompleks meliputi B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 (asam folat), dan B12. Sebagian besar vitamin B larut dalam air dan dapat diminum setiap saat dalam sehari. Namun, bagi beberapa orang, mengonsumsi vitamin B kompleks di pagi hari dapat membantu memberikan energi tambahan dan dukungan untuk sistem saraf.

4. Vitamin E

Vitamin E adalah antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin E dapat dikonsumsi kapan saja dalam sehari, bersama dengan makanan yang mengandung lemak sehat untuk meningkatkan penyerapan.

5. Vitamin A

Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A yang berasal dari makanan seperti wortel dan bayam dapat dikonsumsi kapan saja selama hari. Namun, untuk suplemen vitamin A, sebaiknya diminum bersama makanan yang mengandung lemak sehat untuk meningkatkan penyerapan.

6. Vitamin K

Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Vitamin K yang berasal dari makanan seperti brokoli dan bayam dapat dikonsumsi kapan saja dalam sehari. Untuk suplemen vitamin K, perlu berkonsultasi dengan ahli kesehatan karena dosisnya harus diatur dengan hati-hati.

7. Suplemen Multivitamin

Suplemen multivitamin mengandung kombinasi berbagai vitamin dan mineral. Sebaiknya diminum dengan makanan. Biasanya pada pagi atau siang hari untuk membantu penyerapan dan mencegah ketidaknyamanan lambung.

