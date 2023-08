Catat, Ini 7 Makanan-Minuman dengan Kadar Gula Tinggi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun asupan gula penting sebagai sumber energi yang diperlukan tubuh, namun makanan dengan tinggi gula perlu dibatasi karena banyak efek negatif yang ditumbalkan.

DIlansir dari Everyday Health, berikut beberapa contoh makanan tinggi gula yang mungkin sering dikonsumsi.

1. Yoghurt

Meskipun yoghurt memberikan manfaat yang baik, beberapa yoghurt rendah lemak memiliki kadar gula tambahan yang lebih tinggi. Misalnya, varietas buah-buahan sering kali memiliki lebih banyak tambahan gula daripada buah. Cek bahan-bahan dan pilih yoghurt tawar sebagai permulaan dan tambahkan campuran olahan sendiri.

2. Sup Kalengan

Sup kalengan selain mengandung banyak sodium, makanan ini juga penuh dengan gula pemanis. Biasanya kadar tertinggi dalam sup berbahan dasar tomat. Beberapa sup kental mengandung hingga 15 gram gula per 1,5 cangkir.

3. Saus Salad

Dressing adalah salah satu cara terbesar untuk mengubah salad yang tampak sehat. Namun bukan hanya karena lemak yang membuat saus salad cenderung menumpuk. Beberapa dressing mengandung hingga 6 gram gula per porsi. Beberapa produk saus salad menghilangkan lemak di dalamnya, tetapi sering kali menambahkan lebih banyak gula untuk menggantikan rasanya.

4. Saus Tomat

Saus tomat yang dibeli di toko memang praktis, tetapi bisa menjadi sumber gula yang tinggi. Gula sering digunakan untuk mengurangi rasa asam pada tomat dan menjaga saus tetap segar lebih lama.

5. Jus Buah

Meski tidak semua jus buah diciptakan sama, beberapa di antaranya mengandung sari jeruk murni. Minuman lainnya dikemas dengan tambahan gula dan bahan lainnya. Konsumsi buah utuh seperti apel dan anggur dibandingkan jus dapat membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2.

6. Snack Bar dan Granola

Granola dan snack bar sering kali terdengar jauh lebih sehat daripada yang sebenarnya. Beberapa merek mengandung hingga 11 gram gula per batang. Hindari kemasan yang mencantumkan gula dalam tiga bahan.

7. Buah Kaleng

Seluruh jenis buah mengandung gula alami. Namun, beberapa buah kalengan yang dikupas dan diawetkan dalam sirup tinggi gula karena pengolahannya mengurangi jumlah serat dan menambahkan gula tambahan dalam kadar banyak.

