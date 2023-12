Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sup tidak hanya sekadar hidangan yang lezat dan menghangatkan, tetapi juga menawarkan sejumlah manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh. Dengan kandungan nutrisi yang berlimpah, sup dapat menjaga kebugaran dan keseimbangan nutrisi harian.

Dikutip dari Healthline, sup menjadi hidangan sehat ketika disiapkan dengan bahan yang tepat, seperti kaldu berbasis tulang, sayuran, atau daging, yang menyediakan vitamin, mineral, dan nutrisi, termasuk kolagen. Tak hanya lezat, dengan kandungan ini sup dapat menjaga lemak dan kalori seminimal mungkin.

Makan sup secara rutin adalah cara mudah dan nikmat untuk meningkatkan asupan sayuran, yang dapat membantu mengurangi risiko kenaikan berat badan dan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Hal ini karena sayuran mengandungan vitamin, mineral, serat, dan senyawa tanaman.

Dilansir dari Times of India, berikut 8 jenis sup yang baik untuk tubuh:

1. Sup sayur campuran

Sup sayur campuran adalah salah satu alternatif sup bergizi yang paling dicari karena mengandung antioksidan dan penuh serat. Sup sayur campuran bergaya rumahan, yang biasanya terbuat dari bit, tomat, bayam, kol, atau brokoli dan diberi sedikit jahe dan jus lemon segar.

2. Sup bayam

Sup bayam baik dikonsumsi setelah menyelesaikan rutinitas latihan di pagi hari. Bayam juga dapat dibuat menjadi jus karena mengandung nutrisi dan mineral yang baik untuk tubuh.

3. Sup rumput gandum

Ini merupakan hidangan pagi yang kaya akan sayuran hijau, seperti wheatgrass, untuk meningkatkan kesehatan. Dengan menambahkan buah segar seperti apel dan alpukat serta bumbu alami, sup ini menjadi pilihan sehat untuk memulai hari.

4. Campuran jus

Selain sup, campuran jus sehat yang terbuat dari wheatgrass hingga mint, jahe dan madu dengan jeruk nipis segar, dan jus bit dan bayam yang baru diekstraksi juga membuat hidangan ini baik untuk tubuh.

5. Sup hijau creamy

Sup hijau creamy terbuat dari beragam sayuran hijau seperti bayam, biji adas, daun bawang, bawang putih musim semi, dan lada yang baru ditumbuk. Disiapkan dengan minyak zaitun atau mentega sesuai dengan preferensi kalori, sup ini memberikan cita rasa lezat, sehat, dan ringan yang cocok dikonsumsi pada pagi hari.

6. Sup dingin Italia

Sup dingin Italia adalah pilihan sempurna untuk berhenti dari hidangan panas biasa. Sup vegetarian seperti krim mentimun dingin memberikan variasi pada jenis sup dengan meningkatkan sentuhan gourmet dan membawa rasa yang berbeda. Selain itu, varian sup ini juga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan.

7. Sup tomat

Sup tomat hijau memberikan rasa yang tajam dan nikmat. Dengan menambahkan mint, jahe, dan jus jeruk nipis segar, sup tomat menjadi ramuan kesehatan di pagi hari yang tidak boleh terlewat dalam menu.

8. Sup lentil dengan ketumbar

Sup lentil dengan ketumbar dan bahan rumahan seperti bawang, lada, krim, dan jus jeruk nipis segar baik untuk kesehatan tubuh. Sup ini juga kaya akan protein sebagai penguat energi.

