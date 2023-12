Gangguan Asam Lambung, Apa Heartburn dan GERD?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sensasi tak nyaman atau sakit di dada menandakan gejala heartburn. Dikutip dari Healthline, heartburn sensasi ketika asam lambung bergerak naik ke kerongkongan. Gangguan asam lambung ini mirip seperti gastroesophageal refluks gastroesofageal atau GERD. Adapun GERD menyebabkan sensasi panas dan nyeri di tenggorokan. Rasa sakit itu juga menyebabkan mulas yang terjadi ketika asam lambung dari perut kembali ke kerongkongan.

Gejala heartburn bisa memburuk setelah makan atau ketika berbaring. Kondisi heartburn berhubungan dengan masalah kerongkongan terhubung ke perut di sfingter esofagus bagian bawah. Jika sfingter esofagus bagian bawah berfungsi dengan baik, sfingter ini akan menutup saat makanan melewati kerongkongan dan masuk ke dalam perut.

Sfingter esofagus bagian bawah tidak berfungsi dengan baik atau menjadi lemah. Asam lambung bisa mengiritasi kerongkongan dan menyebabkan gejala heartburn. Kondisi ini dikenal sebagai refluks.

Gejala GERD sensasi terbakar dan nyeri di tenggorokan. Rasa sakit itu juga menyebabkan mulas yang terjadi ketika asam dari perut kembali ke kerongkongan. gejala GERD, katup yang memisahkan lambung dan kerongkongan melemah, memungkinkan asam lambung mengalir ke atas. Apabila merasa mulas disertai kesulitan menelan. Itu bisa tersebab peradangan akibat asam yang mengalir dari lambung ke kerongkongan.

Dikutip dari Everyday Health, makanan yang digoreng, berminyak, dan berlemak bisa menyebabkan mulas dan masalah asam lambung gastroesophageal reflux disease (GERD). Itu karena gorengan menyumbat otot halus esofagus bagian bawah. Akibatnya menjadi celah asam lambung naik.

WebMD makanan berlemak tinggi cenderung bertahan lama di perut. Gorengan termasuk makanan berminyak yang sulit dicerna. Menurut publikasi dalam National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, makanan berlemak tinggi memperburuk mulas, karena merangsang tubuh untuk melepaskan zat yang menyebabkan kerongkongan mengalami iritasi.

