Dekat dengan Dunia Digital, Sebaiknya Gen Z Miliki Keahlian Ini

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Brand Investment & Consumer Engagement Marina, Elfia Rahmi, mengatakan ada baiknya Generasi Z, alias Gen Z memiliki pola pikir yang peka serta kepedulian tinggi dalam kesehariannya. "Setiap generasi memiliki karakteristik dan kesulitan yang berbeda, Gen Z dirasa perlu untuk memiliki kekuatan dan kualitas baik dalam menerima perubahan dengan memiliki pola pikir yang peka serta kepedulian tinggi (thoughtful mindset) dalam menjalani hari," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 8 Desember 2023.

Elfia mengatakan keuntungan Gen Z adalah karena mereka lahir dan tumbuh di era digital. Hal itu membuat Gen Z lebih melek teknologi, tanggap informasi, peka, serta berani merespon berbagai hal yang terjadi. Tingginya paparan informasi yang didapat Gen Z dari gadget mereka, membuat kelompok masyarakat itu lebih peka dan memiliki kepedulian terhadap berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Walau begitu, Elfia mengajak Gen Z untuk lebih selektif dalam menyerap informasi dan menyebarkan lebih banyak konten positif.

Sebelumnya, penyelenggaraan Marina Beauty Journey 2023 di Lombok berhasil dilaksanakan pada awal Desember 2023. Pemilihan tema #BeTheBeautifulChange pada MBJ tahun ini ditujukan untuk menguatkan mereka agar lebih selektif dalam menyerap informasi dan konten positif sehingga bisa membawa perubahan positif di masa depan untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar, dan menjadi semakin bersinar

"Marina dalam penyelenggaraan Marina Beauty Journey 2023 mengajak para perempuan muda agar memiliki pola pikir yang peka serta kepedulian yang tinggi (thoughtful mindset) agar semakin bersinar melalui semangat #BeTheBeautifulChange," kata Elfia.

Menurut Elfia, Marina Beauty Journey tahun ini menghadirkan berbagai kegiatan pengembangan diri atau Impactivity Class yang lebih atraktif dan bermanfaat dari para mentor inspiratif dan ahli di bidangnya. "Semua itu diharapkan bisa menjadi bekal untuk pengembangan diri yang disesuaikan dengan kebutuhan Gen Z agar semakin bersinar, khususnya untuk 20 Bintang Marina terpilih," kata Elfia.

Sebelumnya, Elfia mempersembahkan 20 Bintang Marina, alias pemenang program Marina Beauty Journey 2023 yang semakin bersinar dan siap menginspirasi berbagai perubahan positif di masyarakat. "Hadirnya acara ini merupakan salah satu wujud konsistensi Marina yang merupakan produk perawatan tubuh & kecantikan asli Indonesia sejak 1982, dalam mendukung pengembangan potensi Gen Z," kata Elfia.

Selama penyelenggaraan Marina Beauty Journey 2023 di Lombok, Bintang Marina mendapatkan workshop dan mentoring dengan konsep yang menyenangkan dari berbagai narasumber terbaik di bidangnya. Turut hadir, seperti Fauzia Hanum seorang MUA & Content Creator untuk sesi Beautivity Workshop, Ananza Prili seorang Self Development & Content Creator pada sesi Beautivational Class, Lee Chaebin dari Color For You seorang praktisi konsultasi Color Personality, dan Christina Ribka seorang Chef dan Bintang Marina 2022 yang hadir pada sesi Juicy Glowing Moment.

