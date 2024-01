Jangan Berlebihan, Ini Batas Minum Soda Agar Tidak Membahayakan Tubuh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan malam tahun baru biasanya diisi dengan aktivitas seru seperti bakar-bakar atau barbeque. Salah satu minuman yang sering menjadi pelengkap acara makan-makan tahun baru adalah minuman soda. Banyak orang menyukai soda karena rasa manisnya yang menyegarkan.

Namun, tanpa disadari konsumsi minuman soda yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan tubuh. Beberapa risiko mengonsumsi minuman soda yang berlebihan di antaranya obesitas, diabetes, gangguan fungsi hati, dan masalah kesehatan tulang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui batas minum soda agar tidak membahayakan tubuh.

Batas Minum Soda

Kementerian Kesehatan dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 memberi anjuran konsumsi gula yang baik per harinya adalah 10 persen dari total energi (200 kkal). Itu artinya, asupan gula yang dianjurkan adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per orang per hari.

American Heart Association (AHA) juga merekomendasikan konsumsi gula kurang dari 25 gram sehari untuk wanita dan kurang dari 36 gram gula sehari untuk pria.

Di sisi lain, minuman soda seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah yang tinggi. Bahkan, minuman bersoda juga mengandung bahan tambahan seperti pewarna buatan dan pengawet yang mungkin memberikan dampak negatif dalam jangka panjang.

Mengutip MedicineNet, sekaleng soda biasanya memiliki berat 12 ons yang mengandung gula antara 40 hingga 50 gram atau setara dengan sekitar 10 hingga 12 sendok teh. Selain itu, satu kaleng soda juga mengandung sekitar 150 kalori. Jadi, berapa batasan minum soda agar tidak membahayakan tubuh?

Agar soda tidak menimbulkan dampak buruk bagi tubuh, tentu tidak dianjurkan untuk soda setiap hari. Mengutip laman Active, batas minum soda yang baik adalah tidak lebih dari satu atau dua kaleng (maksimum 24 ons) soda dalam seminggu agar tidak menimbulkan masalah kesehatan.

Bahaya Minum Soda

Selain tidak memberikan nutrisi penting, minuman yang dimaniskan dengan gula, termasuk soda, dapat menyebabkan komplikasi kesehatan. Mengutip Healthline, berikut adalah bahaya minum soda jika dikonsumsi berlebihan.

1. Menambah Berat Badan

Soda merupakan minuman yang tinggi kalori sehingga bisa menyebabkan penambahan berat badan. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang sering minum soda mempunyai berat badan lebih dibandingkan mereka yang tidak.

2. Risiko Penyakit Kronis

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang yang lebih sering minum soda memiliki risiko tinggi terkena kondisi kronis, seperti diabetes tipe 2 , penyakit jantung, dan kanker.

3. Penyakit Hati Kronis

Soda mengandung fruktosa tinggi yakni sejenis gula yang hanya dapat dimetabolisme oleh hati. Mengonsumsi terlalu banyak fruktosa dapat membebani hati Anda dan mengubah fruktosa menjadi lemak, yang dapat menyebabkan gangguan hati kronis

4. Dapat Mengikis Gigi

Soda mengandung asam, termasuk asam fosfat dan asam karbonat, yang dapat menimbulkan lingkungan asam di mulut. Asam tersebut bisa menyebabkan kerusakan gigi. Jika dipadukan dengan gula, maka efeknya lebih berbahaya.

5. Menyebabkan Jerawat

Minum soda yang berlebihan ternyata dapat menyebabkan jerawat. Penelitian menunjukkan bahwa sering mengonsumsi soda atau tambahan gula meningkatkan risiko jerawat sedang hingga parah

6. Meningkatkan Penuaan Kulit

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih sering mengonsumsi soda atau tambahan gula lebih rentan terhadap keriput dan tanda-tanda penuaan lainnya.

RIZKI DEWI AYU

