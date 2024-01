Berhenti Berbohong soal Kematian pada Anak, Fakta Lebih Penting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tak sedikit orang tua yang berbohong pada anaknya yang masih kecil soal kematian. Misalnya, orang tua mengatakan, "Kakek sedang pergi jauh, tak tahu kapan akan pulang," mengenai sang kakek yang telah wafat.

Orang tua memang selalu berusaha melindungi anak-anaknya dari apapun, termasuk perasaan sedih dan kehilangan. Hanya saja, mereka tak jarang melakukannya dengan cara keliru.

"Orang tua sering tak siap dengan pertanyaan anak. Dan saran yang selalu saya berikan adalah katakan yang sebenarnya," ujar David Kessler, pakar kesedihan dan pendiri Grief.com, kepada USA Today.

Pengaruh berbagai faktor

Faktor usia anak juga berpengaruh. Contohnya usia 2-4 tahun masih belum paham benar soal kematian, menurut Loree Johnson, terapis perkawinan dan keluarga. Seiring pertambahan usia, mereka mulai mengerti apa itu kematian. Orang tua berperan kunci untuk menggiring percakapan dan tak perlu menutupi perasaan mereka.

"Mereka pikir dengan menyembunyikan kesedihan mereka sendiri -- air mata, murung, atau jenis emosi lain -- maka akan melindungi anak-anak," jelas Gina Moffa, pekerja sosial dan penulis Moving On Doesn't Mean Letting Go.

"Insting memang mulia tapi ada yang lebih penting. Anak-anak perlu tahu banyak hal sejak usia sangat muda dan mereka boleh mengekspresikan perasaan dan pengalaman dengan terbuka, terutama seputar emosi yang membingungkan seperti kesedihan," tambahnya.

Anak-anak boleh mengekspresikan kesedihan dengan berbagai cara, sebelum atau sesudah merasa kehilangan, ungkap Andrew Knapp, penulis buku anak Find Momo Everywhere, yang kehilangan ibunya 9 tahun lalu.

"Ekspresi bisa tergantung banyak hal, seperti perkembangan emosional, hubungan dengan orang yang meninggal, dan kemampuan mereka untuk merasa aman mengekpresikan perasaan. Anak-anak bisa lebih terdampak atas kehilangan itu dari yang disadari orang dewasa, bahkan bila mereka tak menunjukkannya," jelasnya.

